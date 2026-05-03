Toàn cảnh quốc tế sáng 3/5: Ông Putin âm thầm tách Mỹ khỏi phe chống Nga?

VOV.VN - Cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút giữa hai tổng thống Mỹ - Nga ngày 29/4 không chỉ xoay quanh khả năng ngừng bắn tại Ukraine, mà còn hé lộ những tính toán chiến lược rộng hơn. Đằng sau những lời lẽ lạc quan trên mặt báo, cả hai bên đang chơi hai ván cờ hoàn toàn khác nhau - và đều hiểu rõ điều đó.