Tổng thống Ai Cập xác nhận kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi sinh năm 1954, trở thành nguyên thủ của đất nước Kim Tự Tháp năm 2014 và tái đắc cử 2 lần liên tiếp sau đó vào các năm 2018 và 2024. Trong cả 2 cuộc bầu cử mới nhất, Tổng thống El-Sisi đều giành chiến thắng cách biệt, nhận được trên dưới 90% phiếu bầu. Nhiệm kỳ hiện tại và thứ 3 của Tổng thống El-Sisi, sẽ kết thúc vào năm 2030.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi đắc cử nhiệm kỳ 3 năm 2024 với tỷ lệ ủng hộ 89,6%

Trong một tuyên bố chính thức được các phương tiện truyền thông Ai Cập trích dẫn ngày 17/10, ông El-Sisi khẳng định, Ai Cập sẽ không tiến hành sửa đổi Hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống hiện nay của ông.

Hình ảnh quảng bá cho cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2024

Trước đó, năm 2019, Ai Cập đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp, tăng thời hạn nhiệm kỳ của Tổng thống từ 4 năm lên thành 6 năm, mở đường cho đương kim Tổng thống El-Sisi có thể tiếp tục tranh cử và lãnh đạo đất nước đến năm 2030.