Tổng thống Mỹ gây tranh cãi vì phát biểu về Los Angeles và San Diego

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc chiến với Iran là “một cái giá nhỏ phải trả”, để giữ an toàn cho thế giới và nước Mỹ.

Khi nói về giá xăng tăng cao, ông lập luận rằng chi phí này vẫn thấp hơn nguy cơ Iran có thể tấn công 1 thành phố của Mỹ. Ông đã nói, hãy để Iran tấn công Los Angeles và San Diego. Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi, dù Nhà Trắng sau đó cho rằng lời ông Trump đã bị hiểu sai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi tới Grand Island, bang Nebraska ngày 5/10/2026 - Ảnh: Reuters

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên mạng xã hội X nói, ông Trump muốn nhấn mạnh rằng, Mỹ đang chiến đấu để ngăn Iran có khả năng tấn công các thành phố như Los Angeles và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, chứ không phải kêu gọi Iran tấn công California.

Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cũng cho rằng, phản ứng của truyền thông “không dựa trên thực tế” và khẳng định, nước Mỹ an toàn hơn nhờ các hành động của Tổng thống Trump đối với Iran.

Tuy nhiên, Thống đốc California Gavin Newsom và nhiều quan chức địa phương đã lên án mạnh mẽ phát biểu này. Ông Newsom viết trên mạng xã hội X rằng, sau khi triển khai Vệ binh Quốc gia và lính thủy đánh bộ tới California, ông Trump giờ lại nói các đối thủ nước ngoài nên “tấn công” Los Angeles và San Diego.

Ông Newsom gọi phát biểu này là “nguy hiểm” và cho biết, đã chỉ đạo trung tâm đánh giá mối đe dọa của bang theo dõi tình hình, phòng trường hợp các tác nhân nước ngoài coi phát biểu của Tổng thống là lời mời tấn công California.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng chỉ trích phát biểu của ông Trump, nói rằng vai trò của một tổng thống là bảo vệ đất nước, chứ không phải đưa ra những lời lẽ có thể khuyến khích tấn công nhằm vào sinh mạng người Mỹ. Bà cho biết đã “bị sốc” khi nghe phát biểu này.

Thị trưởng San Diego Todd Gloria nhấn mạnh, San Diego không phải “thiệt hại bên lề” và không bao giờ có thể bị coi là “cái giá nhỏ phải trả”. Ông kêu gọi Tổng thống Trump không đưa thành phố của mình vào các phát biểu chiến tranh thiếu thận trọng.

Los Angeles là thành phố đông dân thứ hai của Mỹ, đồng thời là nơi đặt nhiều cơ sở quan trọng liên quan tới không gian, hàng không vũ trụ, quốc phòng và nghiên cứu liên bang. San Diego cũng là trung tâm quân sự lớn, với căn cứ hải quân San Diego. Phát biểu của ông Trump diễn ra trong bối cảnh chiến tranh với Iran tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ tại Mỹ.

Ông Trump nói cuộc chiến “sẽ kết thúc rất nhanh, bằng cách này hay cách khác”, nhưng những phát biểu như tại Nebraska đang làm gia tăng tranh cãi, về cách Nhà Trắng truyền tải thông điệp chiến tranh và an ninh quốc gia trước cuộc bầu cử giữa kỳ.