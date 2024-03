Tổng thống Pháp: Nhóm khủng bố ở Nga từng có ý định nhằm vào Pháp

Ngày 25/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp nhận được tin tình báo rằng “một thực thể thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công”, khi đề cập vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga, tối 22/3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macroncho biết: “Chúng tôi đã đề nghị tăng cường hợp tác với các cơ quan của Nga và các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi hy vọng rằng thủ phạm có thể được tìm ra càng nhanh càng tốt và chúng tôi tiếp tục chiến đấu hiệu quả chống lại các nhóm này đang nhằm mục tiêu vào một số quốc gia. Chúng tôi thấy điều đó ở Nga, vài tháng trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và cách đây không lâu, nhóm này đã có những động thái tương tự nhằm vào Pháp”.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất ở nước này, nhằm đối phó với các “mối đe dọa”.

ISIS-K, chi nhánh Afghanistan của IS, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, đồng thời đăng ảnh, video cho thấy 4 thành viên của nhóm xả súng vào dân thường. IS cho hay vụ khủng bố là một phần trong cuộc chiến chống lại "những bên đàn áp đạo Hồi". Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về vai trò của IS trong vụ khủng bố.