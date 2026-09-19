Nga đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng với đơn hàng xuất khẩu đạt 70 tỷ USD

Phát biểu ngày 18/9 tại lễ trao phần thưởng nhà nước trước thềm Ngày thợ chế tạo vũ khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng cường sản xuất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó nguồn cung một số loại đạn dược và phương tiện sát thương tăng hơn 22 lần. Danh mục đơn hàng xuất khẩu quốc phòng của Nga hiện đã vượt 70 tỷ USD.

Theo nhà lãnh đạo Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh. Ông Putin cho biết nguồn cung các trạm radar đã tăng gần 5 lần, trang thiết bị thiết giáp tăng khoảng 2,5 lần.

Dây chuyền lắp ráp pháo tự hành tại thành phố Ekaterinburg của Nga. Ảnh: BQP Nga

Đáng chú ý, Nga đã tăng mạnh sản xuất các phương tiện sát thương, đạn dược và thiết bị bay không người lái. Trong đó, sản lượng và nguồn cung các phương tiện sát thương và đạn dược, bao gồm tên lửa chính xác cao và đạn pháo, tăng hơn 22 lần, trong khi sản lượng một số chủng loại UAV tăng hàng chục lần.

Tổng thống Putin cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đáp ứng nhu cầu trong nước và duy trì nguồn cung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cùng với đó, nhu cầu đối với vũ khí Nga trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng, với danh mục đơn hàng xuất khẩu hiện đã vượt 70 tỷ USD. Ông Putin cho rằng, con số này tiếp tục khẳng định vị trí của Nga trong nhóm các quốc gia hàng đầu trên thị trường vũ khí thế giới.

Trước những biến động của tình hình thế giới, ông Putin nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga cần tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động ổn định, tạo nền tảng công nghệ mới và củng cố chủ quyền công nghệ, sản xuất. Đồng thời, ông Putin cũng ghi nhận đóng góp của đội ngũ lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó nhiều chuyên gia trực tiếp tới khu vực tác chiến để nắm bắt nhu cầu thực tế của quân đội, phục vụ việc hoàn thiện và phát triển các sản phẩm quốc phòng.