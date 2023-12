Tổng thống Putin nói gì về việc xây dựng quan hệ với Mỹ?

“Đối với Mỹ, chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với họ. Chúng tôi tin Mỹ là một quốc gia quan trọng và cần thiết trên thế giới nhưng những chính sách bá quyền đang gây rắc rối cho chính họ chứ không phải chúng tôi. Tại sao? Đó là bởi họ hành xử giống như một đế quốc trong nhận thức của công chúng", ông Putin nói.

Cùng với đó, Tổng thống Putin cũng cho rằng các điều kiện cơ bản để Nga xây dựng quan hệ với Mỹ hiện vẫn chưa có. Ông nhận định, Mỹ cần có những thay đổi bên trong và Washington nên bắt đầu tôn trọng các quốc gia khác trong quan hệ quốc tế để bắt đầu cải thiện quan hệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Putin, Nga không thể tồn tại mà không có chủ quyền và coi việc củng cố nó là một nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh, chủ quyền là một khái niệm rộng.

"Củng cố chủ quyền bên ngoài đòi hỏi việc tăng cường khả năng phòng thủ và an ninh dọc biên giới. Nó còn liên quan đến việc tăng cường chủ quyền công cộng, bao gồm việc bảo vệ rõ ràng các quyền và sự tự do của công dân trong nước, cũng như sự phát triển của hệ thống chính trị và nghị viện của chúng ta. Cuối cùng, nó đòi hỏi những nỗ lực đảm bảo an ninh trong các lĩnh vực chủ quyền và kinh tế".