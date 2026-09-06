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Tổng thống Putin tin tưởng đàm phán về Ukraine sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ

Chủ Nhật, 07:13, 06/09/2026
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VOV.VN - Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đã rời Moscow sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung cuộc gặp thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Thông tin từ Điện Kremlin cho biết, tham dự cuộc gặp về phía Nga có Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin gửi lời chúc tốt đẹp và cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết sẵn sàng thông tin với phía Mỹ về cách Nga nhìn nhận tình hình. Đáng chú ý, Tổng thống Putin đánh giá cao kênh tiếp xúc với các đặc phái viên Mỹ và cho biết mức độ tin cậy của Nga đối với hoạt động trung gian này hiện ở mức khá cao. Tổng thống Nga cũng xác nhận ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Kiev sau Moscow, đồng thời nhấn mạnh những cuộc tiếp xúc như vậy luôn có lợi cho tiến trình đàm phán.

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Cuộc gặp đặc phái viên Mỹ (ảnh chụp màn hình)

Về phần mình, ông Steve Witkoff cảm ơn Tổng thống Putin vì Nga đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, tạo điều kiện để các nhà đàm phán Mỹ tới khu vực an toàn.

Tổng thống Putin cho biết đề nghị tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev được chuyển tới Nga thông qua các kênh chính thức, trong đó có cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao. Từ 0h ngày 5/9, các cuộc tấn công nhằm vào Kiev đã được dừng lại. Theo Tổng thống Nga, phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể, khoảng 10 lần, các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có Moscow.

Phát biểu sau cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho hay, cuộc gặp kéo dài 3 giờ 10 phút, được tiến hành cả trong khuôn khổ làm việc chính thức và trong bữa ăn không chính thức. Ông đánh giá cuộc trao đổi là “có nội dung, mang tính xây dựng, hết sức thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy”.

Xe chở hai đặc phái viên Mỹ rời điện Kremlin (Nguồn: TASS)

Theo ông Ushakov, phía Nga đã đưa ra những đánh giá rõ ràng và toàn diện về tình hình trên chiến trường, trong đó đề cập những bước tiến của quân đội Nga và khẳng định quyết tâm đạt các mục tiêu đề ra. Phía Nga đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục phối hợp với phía Mỹ để tìm kiếm giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột.

Theo ông Ushakov, hai nhà đàm phán Mỹ sẽ sử dụng những đánh giá và quan điểm mà Tổng thống Putin trực tiếp trao đổi trong cuộc gặp khi tiến hành các cuộc tiếp xúc tại Kiev. Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên cũng thảo luận khá chi tiết về hợp tác kinh tế và khả năng triển khai những dự án lớn, cùng có lợi giữa Nga và Mỹ.

Theo hãng tin TASS, máy bay chở hai nhà đàm phán Mỹ cất cánh từ sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow, lúc 0h28 phút ngày 6/9, theo giờ Moscow. Theo kế hoạch, hai đặc phái viên Mỹ sẽ tới Kiev trong ngày 6/9 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hương Trà/VOV-Moscow
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