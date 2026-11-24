Thông điệp này được Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed chuyển tải lại tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban về thực hiện các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine, diễn ra ngày 23/11, hưởng ứng Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11).

Người Palestine tại các khu vực khác thuộc lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cũng đang phải đối mặt với sức ép không thể chấp nhận được. Tại Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, tình trạng bạo lực, phá dỡ nhà cửa, trục xuất, chiếm đoạt đất đai … đang buộc các gia đình Palestine phải rời bỏ nhà cửa với quy mô chưa từng thấy qua nhiều thế hệ. Việc mở rộng các khu định cư trái phép, trong đó có những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch định cư E1, đang đe dọa khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước. Những hoạt động này phải được chấm dứt ngay lập tức

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Theo đánh giá chung của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới, cuộc xung đột tại Gaza đã làm thụt lùi 77 năm phát triển của nhân loại. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này đòi hỏi cần nhanh chóng khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục và sinh kế. Bên cạnh đó, phụ nữ và thanh niên Palestine cần được tham gia thực chất vào quá trình tái thiết và định hình tương lai của mình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng cảnh báo, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, các vụ bạo lực gây thương vong và tình trạng người dân phải di dời vẫn tiếp diễn. Người dân Gaza vẫn chưa được bảo đảm an toàn, hỗ trợ nhân đạo đầy đủ cũng như đáp ứng các điều kiện cần thiết để phục hồi cuộc sống. Ông nhấn mạnh, công việc tái thiết không thể thay thế cho một giải pháp chính trị. Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng phải được duy trì sự thống nhất về chính trị, kinh tế và lãnh thổ.