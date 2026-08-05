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Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản

Thứ Tư, 11:01, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ áp dụng “các phương án quân sự bổ sung” để đáp trả việc Nhật Bản chuyển mình thành một cường quốc quân sự.

Theo đó, quan chức Triều Tiên gọi đây là sự thay đổi trạng thái của Tokyo - sau khi nước này thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

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Bà Kim Yo-Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, bà Kim Yo Jong cáo buộc Nhật Bản đã vượt khỏi thế trận phòng thủ thuần túy và đang biến lực lượng vũ trang của mình thành một lực lượng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu cũng như các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Quan chức cấp cao của Triều Tiên dẫn chứng vụ thử tên lửa Tomahawk gần đây của Nhật Bản từ tàu khu trục Aegis Chokai trên Thái Bình Dương, cũng như các vụ thử tên lửa khác và việc nước này tham gia cuộc tập trận chung do Mỹ dẫn đầu tại Philippines vào tháng 5.

Bà Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ đáp trả theo cách khiến Nhật Bản cảm thấy an ninh của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn.

“Chúng ta phải khiến họ thấy hối tiếc”, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói.

Đây là một trong những phát ngôn cứng rắn nhất của bà Kim Yo Jong nhắm vào Tokyo trong những tháng gần đây.

Đại diện của Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ tiếp tay cho quá trình tăng cường quân sự của Nhật Bản thông qua việc cung cấp tên lửa Tomahawk, cải hoán tàu chiến để vận hành loại tên lửa này và hỗ trợ các cuộc thử nghiệm.

“Mỹ đứng sau những động thái quân sự nguy hiểm đó của Nhật Bản”, bà nói. Bà Kim Yo Jong, người đứng đầu bộ phận phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ của đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng việc Nhật Bản sở hữu năng lực tấn công tầm xa đồng nghĩa với việc đưa Triều Tiên và các nước láng giềng khác vào tầm ngắm.

Để đối phó với các hoạt động quân sự của Tokyo vốn có thể đe dọa an ninh Triều Tiên, bà Kim cho biết Bình Nhưỡng “sẽ triển khai thêm các phương án quân sự” mà không nêu chi tiết cụ thể.

Tuyên bố này là động thái mới nhất trong chuỗi các bài bình luận của Triều Tiên chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Kể từ tháng 7, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã đăng tải ít nhất 6 bài xã luận và bình luận lên án các hoạt động quân sự chung này, cho rằng chúng đe dọa an ninh khu vực và làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, Hàn Quốc, thông điệp này có thể tạo tiền đề cho các động thái quân sự của Triều Tiên trong tương lai, chẳng hạn như các vụ thử tên lửa hoặc trình diễn năng lực tấn công dưới lòng biển.

Phan Tùng/VOV.VN
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