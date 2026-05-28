Triều Tiên chỉ trích QUAD, tái khẳng định không từ bỏ hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, hôm nay (28/5), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã chính thức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tuyên bố chung do các Ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ đưa ra hôm 26/5 tại New Delhi, Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh “văn bản này lộ rõ ý nghĩ thù địch nhằm vào một quốc gia cụ thể”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng phản đối việc Nhóm Bộ tứ coi chương trình phát triển hạt nhân – tên lửa của nước này là vấn đề nghiêm trọng và chủ trương phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, đồng thời cho rằng “các nước thành viên QUAD đã xuyên tạc việc Triều Tiên thực thi một quyền hợp pháp mang tính chủ quyền của một quốc gia, và QUAD chỉ là một công cụ chính trị - ngoại giao”.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, Bình Nhưỡng còn khẳng định “việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ có thể”. Triều Tiên cũng phê phán “Sáng kiến khung về khoáng sản thiết yếu” do các Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ đưa ra là “một chiến lược đối ngoại nhằm lợi dụng khái niệm an ninh vào lĩnh vực kinh tế”.

Kết thúc bài phát biểu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên yêu cầu Nhóm Bộ tứ chấm dứt việc theo đuổi những hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và tuyên bố “sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia”.