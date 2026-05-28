Triều Tiên chỉ trích QUAD, tái khẳng định không từ bỏ hạt nhân

Thứ Năm, 17:23, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ QUAD, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, đã lập tức vấp phải sự phản đối của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với những tuyên bố cứng rắn.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, hôm nay (28/5), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã chính thức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tuyên bố chung do các Ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ đưa ra hôm 26/5 tại New Delhi, Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh “văn bản này lộ rõ ý nghĩ thù địch nhằm vào một quốc gia cụ thể”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng phản đối việc Nhóm Bộ tứ coi chương trình phát triển hạt nhân – tên lửa của nước này là vấn đề nghiêm trọng và chủ trương phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, đồng thời cho rằng “các nước thành viên QUAD đã xuyên tạc việc Triều Tiên thực thi một quyền hợp pháp mang tính chủ quyền của một quốc gia, và QUAD chỉ là một công cụ chính trị - ngoại giao”.

trieu tien chi trich quad, tai khang dinh khong tu bo hat nhan hinh anh 1
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, Bình Nhưỡng còn khẳng định “việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ có thể”. Triều Tiên cũng phê phán “Sáng kiến khung về khoáng sản thiết yếu” do các Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ đưa ra là “một chiến lược đối ngoại nhằm lợi dụng khái niệm an ninh vào lĩnh vực kinh tế”.

Kết thúc bài phát biểu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên yêu cầu Nhóm Bộ tứ chấm dứt việc theo đuổi những hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và tuyên bố “sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp
VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ký Thỏa thuận Narvik về hợp tác quốc phòng toàn diện, đánh dấu việc Na Uy tham gia sáng kiến “Răn đe hạt nhân nâng cao” do Pháp dẫn dắt trước bối cảnh an ninh châu Âu ngày càng căng thẳng.

Mỹ - Iran “lệch pha” về thỏa thuận hạt nhân và eo biển Hormuz
VOV.VN - Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc một thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất đang trái ngược với các phát biểu cứng rắn từ phía Tehran. Điều này cho thấy hai bên vẫn có cách tiếp cận khác nhau về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh một khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đang dần hình thành.

Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết ban lãnh đạo mới của Iran, cũng như các chính quyền tiền nhiệm, vẫn cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump nói “có cơ hội rất lớn” đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết khả năng Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “rất lớn”, chỉ vài giờ sau khi ông xác nhận đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để mở đường cho đàm phán tiếp tục.

