Triều Tiên thử nghiệm tên lửa phòng không mới

Cuộc thử nghiệm do Đại tướng Kim Jong Sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cùng lãnh đạo Tổng cục Tên lửa và các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng chỉ đạo thực hiện.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới và tấn công hỏa lực của Triều Tiên ngày 4/11 trên KCNA

Theo thông tin ngày 5/11 của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Tổng cục Tên lửa nước này đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không mới nhằm xác nhận các tính năng kỹ thuật và thiết kế của hệ thống vào ngày 4/11, gồm kiểm chứng các đặc tính kỹ thuật và độ tin cậy của vật liệu mới, phương thức dẫn đường đa hợp thông minh, khả năng nhận dạng và bám bắt mục tiêu của hệ thống tên lửa phòng không, cũng như thiết bị xử lý thông tin phát hiện mục tiêu.

Cùng ngày, đơn vị hỏa lực thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa khu vực miền Đông Triều Tiên cũng tiến hành diễn tập tấn công hỏa lực mẫu.

KCNA cho biết, đơn vị này đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tấn công mục tiêu sân bay giả định bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa”.

Theo hãng thông tấn này, các hoạt động thử nghiệm và diễn tập trên nằm trong chuỗi hoạt động thường xuyên của các cơ quan quốc phòng và quân sự các cấp nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật của các hệ thống tác chiến cũng như tăng cường độ tin cậy chiến đấu của các loại vũ khí chiến lược.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã ra thông báo về việc Triều Tiên phóng một vật thể vào khoảng 9h50 sáng 4/11 (giờ địa phương), tức 7h50 giờ Hà Nội.

Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong một tháng qua. Thông báo của Seoul được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - loại trừ khả năng đối thoại với Mỹ, chừng nào Washington chưa từ bỏ “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra những “phản ứng đáp trả kỷ lục mới” trước chính sách thù địch đang liên tục lập kỷ lục mới của Mỹ đối với Triều Tiên.