Trung Quốc cảnh báo diễn biến xung đột Ukraine “đáng lo ngại”

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/7, ông Tôn Lỗi - quyền Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho biết thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công, gây thương vong lớn và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của cả Nga và Ukraine.

Nga tập kích quy mô lớn vào miền Đông Ukraine, tập trung chính vào thành phố Dnipro. Ảnh: Reuters

Theo đại diện Trung Quốc, ưu tiên cấp bách hiện nay là chấm dứt giao tranh. Trung Quốc nhấn mạnh xung đột không có bên thắng, trong khi chiến tranh leo thang chỉ mang lại đau khổ cho người dân. Bắc Kinh kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Trung Quốc cũng cho rằng dù lập trường các bên còn khác biệt lớn, tiến trình đàm phán gặp nhiều trở ngại, song đây vẫn là con đường duy nhất để giải quyết xung đột. Bắc Kinh kêu gọi duy trì đối thoại, tăng cường lòng tin và từng bước tích lũy đồng thuận nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Đề cập đến bối cảnh an ninh khu vực, Trung Quốc nhấn mạnh Nga, Ukraine và các nước châu Âu là những nước láng giềng không thể thay đổi, do đó việc chung sống hòa bình và tìm kiếm an ninh chung là lựa chọn thực tế duy nhất. Trung Quốc kêu gọi các bên từ bỏ tư duy đối đầu, giải quyết các quan ngại an ninh trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, hướng tới một cấu trúc an ninh khu vực bền vững.

Trung Quốc cũng tái khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề Ukraine, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.