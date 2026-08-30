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Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

Chủ Nhật, 14:30, 30/08/2026
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VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay (30/8) công bố 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích ở phía Tây Tạng của cửa khẩu biên giới với Nepal sau vụ sạt lở đất tàn phá khu vực Himalaya.

Tại một cuộc họp báo về lở đất, các quan chức từ Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc cho biết, số người nước ngoài mất tích trong khu vực nhiều nhất là từ Nepal, với 104 người, ngoài ra còn có 49 công dân Ấn Độ, 33 công dân Latvia, 18 công dân Mỹ và 15 công dân Anh cũng đang mất tích. Thông tin này cũng đã được Bắc Kinh thông báo cho các phái đoàn ngoại giao nước ngoài.

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Hậu quả lũ quét, lở đất ở vùng biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách cho biết tính đến tối qua (29/8), đã có 16 người thiệt mạng tại hạt Gyirong và 546 người khác vẫn đang mất tích.

Tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai cho biết ít nhất 675 người đã thiệt mạng ở phía biên giới Nepal, gần 2.500 người mất tích và hơn 7.500 người đã được cứu sống. Cảnh sát địa phương cho biết, người dân và lực lượng cứu hộ đã di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi mực nước sông Trishuli gần đó dâng cao trong vài giờ qua, cho thấy nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra ngay cả khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Thông tin trên Đài truyền hình Trung Quốc CCTV nhấn mạnh, thảm họa này gây ra bởi sự bất ổn của sông băng dưới tác động lâu dài của hiện tượng nóng lên toàn cầu, đồng thời cho biết đây là một đặc điểm mới và nổi bật của các thảm họa băng quyển trên cao nguyên Tây Tạng.

CCTV trích dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, phải mất từ ​​sáu đến bảy phút để vụ lở đất tràn đến cửa khẩu biên giới Gyirong. Vụ sạt lở đất là thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, và các hoạt động cứu hộ đang gặp khó khăn và phức tạp chưa từng có.

Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và phân bổ ít nhất 220 triệu nhân dân tệ (32,7 triệu USD) để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ. Nước này cũng đang cung cấp viện trợ tiền mặt khẩn cấp, vật tư cứu trợ thiên tai, dữ liệu vệ tinh và thủy văn, cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm cho Nepal. Theo ước tính, hơn 90.000 người có thể đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Mỹ Hà/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
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