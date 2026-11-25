Vào lúc 8h18 sáng 25/11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 lên trạm vũ trụ Thiên Cung từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, miền Tây Bắc nước này, mang theo 2 phi hành gia Trung Quốc Thang Hồng Ba, Vũ Nghị và phi hành gia Pakistan Mohammad Zeeshan Ali. Trong đó, Thang Hồng Ba là chỉ huy phi hành đoàn.

Hai phi hành gia Trung Quốc và phi công không quân Pakistan trong lễ xuất quân sáng 25/11. Ảnh: China News.

Ông Trương Tịnh Ba, người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), cho biết: “Phi hành gia Thang Hồng Ba từng tham gia các nhiệm vụ bay có người lái Thần Châu-12 và Thần Châu-17, sẽ trở thành phi hành gia đầu tiên 3 lần bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Phi hành gia Vũ Nghị thuộc thế hệ phi hành gia thứ ba, thực hiện nhiệm vụ bay lần đầu. Phi hành gia Pakistan Mohammad Zeeshan Ali sẽ trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung”.

Tuy nhiên, cũng theo người phát ngôn, với vai trò là chuyên gia tải trọng, phi hành gia Pakistan chỉ thực hiện sứ mệnh bay ngắn trong khoảng 1 tuần. Trong thời gian ở trên quỹ đạo, ngoài tham gia các công việc thường nhật, Ali chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tiến hành các thí nghiệm khoa học không gian giữa Trung Quốc và Pakistan, tập trung vào việc lắp đặt các mẫu và thiết bị thí nghiệm, đồng thời tiến hành các thí nghiệm theo kế hoạch.

Trong chuyến bay chung đầu tiên giữa phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc này, 4 dự án khoa học hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh vực công nghệ sinh học và vật liệu sẽ được triển khai, trong đó phi hành gia Pakistan thực hiện thí nghiệm về tảo quang hợp trên quỹ đạo.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phi công không quân Pakistan mang cấp bậc trung tá này sẽ trở về Trái Đất trên tàu Thần Châu-23 cùng hai phi hành gia Trung Quốc. Chu Dương Trụ, chỉ huy phi hành đoàn Thần Châu-23, sẽ tiếp tục ở lại trạm vũ trụ, trở thành phi hành gia Trung Quốc đầu tiên có thời gian lưu lại trên quỹ đạo dài nhất, trong vòng 1 năm.

Theo kế hoạch, sau khi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ Thần Châu-24 sẽ tự động ghép nối nhanh trong 3,5 giờ, kết nối với cổng trước của module lõi Thiên Hòa để tạo thành tổ hợp ba tàu vũ trụ, ba module. Trong sứ mệnh lần này, tàu Thần Châu-24 dự kiến sẽ thực hiện 90 thí nghiệm khoa học và thử nghiệm công nghệ, bao gồm các lĩnh vực như khoa học sự sống không gian, khoa học vật liệu không gian, vật lý chất lỏng và khoa học cháy vi trọng lực, vật lý cơ bản, y học không gian và công nghệ mới trong không gian.