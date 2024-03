Trung Quốc phản pháo cáo buộc gián điệp mạng của Mỹ, Anh là “không có cơ sở”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản bác các cáo buộc của giới lãnh đạo Mỹ và phương Tây, cho rằng các nước nên đưa ra những tuyên bố dựa trên bằng chứng thay vì các cáo buộc không có cơ sở thực tế. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) khẳng định:

Ảnh minh họa

“An ninh mạng là một thách thức toàn cầu. Trung Quốc là nạn nhân chính của các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn mọi loại hoạt động trên không gian mạng độc hại dựa trên luật pháp, đồng thời ủng hộ phản ứng chung của tất cả các quốc gia thông qua đối thoại và hợp tác. Việc truy tìm nguồn gốc các cuộc tấn công mạng rất phức tạp và nhạy cảm. Khi điều tra và xác định bản chất của các vụ việc trên mạng, không bên nào được chính trị hóa các vấn đề an ninh mạng. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ ngừng lan truyền thông tin sai lệch, thể hiện rõ trách nhiệm và cùng nhau bảo vệ hòa bình, an ninh trên không gian mạng.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại London nêu rõ, những cáo buộc mới nhất nhằm vào nước này là "hoàn toàn vô căn cứ". Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ thậm chí còn “tố ngược” Mỹ, cho rằng phần lớn các vụ tấn công mạng do Mỹ thực hiện.

Trung Quốc phản bác ngay sau khi cả Anh và Mỹ cùng đưa ra cáo trạng với nhóm tin tặc có biệt danh là APT31 - được cho là có liên kết với nhà nước Trung Quốc- cùng danh sách dài các mục tiêu của nhóm này gồm: nhân viên Nhà Trắng, thượng nghị sĩ Mỹ, nghị sĩ Anh và các quan chức chính phủ trên khắp thế giới. Phó Thủ tướng Anh Oliver Dowden ngày 25/3 dẫn đánh giá của Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC) cho rằng:

“Vương quốc Anh đánh giá rằng những hành động này rõ ràng thể hiện động cơ thù địch. Đó là lý do tại sao Vương quốc Anh hôm nay đã xử phạt hai cá nhân và một thực thể có liên quan đến nhóm APT31 trực thuộc Trung Quốc vì liên quan đến hoạt động mạng độc hại."

Việc Trung Quốc, Mỹ và phương Tây “lời qua tiếng lại” về cáo buộc những hành vi vi phạm trên không gian mạng một lần nữa cho thấy an ninh mạng đang nhanh chóng nổi lên như một lĩnh vực an ninh quốc gia quan trọng và là tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn. Giới quan sát cho rằng, cần nhận thức rõ nguy cơ các mối đe dọa trên không gian mạng có thể mở rộng phạm vi trên toàn thế giới, vì vậy cộng đồng quốc tế cần ý thức trách nhiệm tập thể trong việc đảm bảo vấn đề an ninh mạng. Và vì căng thẳng trên không gian mạng luôn được xem là vấn đề “đa chiều” nên các bên liên quan trực tiếp đến các cuộc tranh trên không gian mạng cần xem xét giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, tránh để những căng thẳng có thể ảnh hưởng, đe dọa tới tương lai kỹ thuật số toàn cầu.