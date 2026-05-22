Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy

Thứ Sáu, 16:33, 22/05/2026
VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 4 cơ quan chức năng vừa ban hành thông báo điều chỉnh “Danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia, khu vực cụ thể”, nhằm siết chặt hơn công tác quản lý xuất khẩu các hóa chất có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy.

Theo thông báo được công bố ngày 22/5, 5 cơ quan chức năng của Trung Quốc gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý dược phẩm quốc gia đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào Phần 1, Phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5 (Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-3-carboxylate).

Trung Quốc điều chỉnh danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu tới một số nước. Ảnh: Reuters

Thông báo cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở “Quy định tạm thời về quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia, khu vực cụ thể”, nhằm tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu hóa chất tiền chất.

Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc Phần 1, Phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc Phần 2, Phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành.

Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.

Động thái mới cho thấy Trung Quốc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý đối với nhóm hóa chất tiền chất, trong bối cảnh các nước ngày càng siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất ma túy bất hợp pháp.

Trung Quốc cảnh báo phát thải metal tăng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh Tạng, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, ngày 21/5 công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải metal từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động
VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi.

Trung Quốc siết chặt quản lý khoáng sản, tăng cường bảo đảm an ninh tài nguyên

VOV.VN - Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp quản lý chặt hơn đối với một số khoáng sản chiến lược nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

