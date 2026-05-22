Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu hóa chất tiền chất ma túy

Theo thông báo được công bố ngày 22/5, 5 cơ quan chức năng của Trung Quốc gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý dược phẩm quốc gia đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào Phần 1, Phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5 (Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-3-carboxylate).

Thông báo cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở “Quy định tạm thời về quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia, khu vực cụ thể”, nhằm tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu hóa chất tiền chất.

Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc Phần 1, Phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc Phần 2, Phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành.

Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.

Động thái mới cho thấy Trung Quốc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý đối với nhóm hóa chất tiền chất, trong bối cảnh các nước ngày càng siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất ma túy bất hợp pháp.