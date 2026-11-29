Theo số liệu do Cục Quản lý Công chức Quốc gia Trung Quốc công bố trước đó, chỉ tiêu tuyển dụng đã giảm khoảng 2.400 vị trí so với năm trước, tức lần đầu tiên giảm sau gần 7 năm. Tuy nhiên, kỳ thi vẫn tiếp tục chính sách nới lỏng giới hạn độ tuổi đối với ứng viên.

Theo quy định về điều kiện dự thi, ứng viên phải từ 18 đến 38 tuổi. Giới hạn tuổi tối đa được kéo dài đến 43 tuổi đối với những người ứng tuyển tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ năm 2027.

Một điểm thi trong kỳ thi công chức ở Trung Quốc năm 2025. Ảnh: China News

Chính sách tuyển dụng cũng tiếp tục ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp và các vị trí ở cơ sở. Trong tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, có 26.900 vị trí được phân bổ cho các cơ quan trực thuộc từ cấp huyện trở xuống. Trong khi đó, việc tuyển dụng tại các cơ quan trực thuộc trung ương cấp thành phố trở xuống chủ yếu hướng đến sinh viên mới tốt nghiệp đại học, với 24.600 vị trí dành cho nhóm này.

Dù số lượng ứng viên giảm so với năm trước, cuộc đua giành một suất làm việc trong khu vực nhà nước vẫn rất khốc liệt, đặc biệt tại những vị trí được nhiều người lựa chọn.

Theo thống kê, 10 vị trí có nhiều người đăng ký nhất mỗi vị trí có tỷ lệ chọi hơn 3.400 ứng viên, vị trí cạnh tranh cao nhất lên đến hơn 6.000 ứng viên. Tính đến 5h chiều 24/10, số người đã được xét duyệt cho một vị trí cảnh sát của Đội Quản lý biên giới Diên Biên thuộc Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh tỉnh Cát Lâm (khu vực giáp với Triều Tiên) đã vượt 6000 người, trong khi số chỉ tiêu tuyển dụng cho vị trí này chỉ có 1 người.

Trước đó, năm 2025 từng ghi nhận mức cạnh tranh kỷ lục lên tới 11.907 người cho một suất tại vị trí được nhiều ứng viên lựa chọn. Những số liệu này cho thấy sức hút của một số vị trí công chức vẫn rất lớn, dù tổng số người đăng ký dự thi đã giảm.

Kỳ thi năm nay cũng đã đưa ra các yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt hơn. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi bắt đầu thi sẽ bị cấm vào phòng thi, thắt chặt so với quy định chậm 30 phút trước đó.

Ngoài ra, thí sinh còn phải xác minh danh tính và tên thật thông qua các nền tảng như thẻ an sinh xã hội điện tử trong quá trình đăng ký, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận trong kỳ thi tuyển công chức, được gọi là “bao chỗ”. Đây là hình thức nhiều người đăng ký cùng một vị trí với mục đích giúp một thí sinh cụ thể giành được vị trí đó.