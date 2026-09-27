English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ hạ chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, đảo ngược quy định về xe điện thời ông Biden

Chủ Nhật, 08:25, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới đối với ô tô, qua đó đảo ngược những quy định nghiêm ngặt hơn được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy xe điện.

Chính sách mới đảo ngược quy định thúc đẩy xe điện thời Biden

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng các tiêu chuẩn mới sẽ giảm chi phí sản xuất ô tô tại Mỹ, giúp hạ giá xe và tiết kiệm hàng nghìn USD cho mỗi gia đình.

Theo tổng thống Donald Trump, việc nới lỏng quy định sẽ tạo điều kiện để các hãng như General Motors, Ford và Stellantis mở rộng sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố đầy đủ mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể và thời điểm các tiêu chuẩn mới bắt đầu được áp dụng.

Các tiêu chuẩn của CAFE (Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình doanh nghiệp) được Mỹ thiết lập từ năm 1975 và điều chỉnh định kỳ. Quy định yêu cầu mỗi hãng bảo đảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với toàn bộ đội xe con và xe tải nhẹ do doanh nghiệp sản xuất.

my ha chuan tiet kiem nhien lieu, dao nguoc quy dinh ve xe dien thoi ong biden hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo tiêu chuẩn được ban hành dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, các hãng ô tô phải từng bước nâng hiệu suất nhiên liệu của xe con và xe tải nhẹ lên khoảng 50mpg (50 dặm mỗi gallon) vào năm 2031. Các quy định nghiêm ngặt hơn được thiết kế nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu thụ xe điện tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng tiêu chuẩn trước đây tạo ra một yêu cầu xe điện trên thực tế, hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và làm tăng giá xe. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy trước đó cho biết tiêu chuẩn mới sẽ thấp hơn đáng kể và được xây dựng dựa trên khả năng của các phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel và xe lai, hay hybrid, không cắm sạc.

Việc nới lỏng tiêu chuẩn có thể giúp các hãng tăng sản xuất xe bán tải và xe thể thao đa dụng, những dòng xe mang lại lợi nhuận cao nhưng tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Đồng thời, sức ép buộc các nhà sản xuất tăng tỷ trọng xe điện trong danh mục sản phẩm cũng sẽ giảm xuống.

Một số hãng, trong đó có General Motors, tuyên bố vẫn tiếp tục phát triển và sản xuất xe điện bất chấp thay đổi chính sách. Trong khi đó, các tổ chức môi trường cảnh báo tiêu chuẩn thấp hơn có thể làm tăng mức tiêu thụ xăng và lượng khí thải từ giao thông.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã  bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã  bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh
Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”
Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng với Canada lên một mức mới khi ký sắc lệnh hành pháp hôm 27/8 đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng với Canada lên một mức mới khi ký sắc lệnh hành pháp hôm 27/8 đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra đầu tháng này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra đầu tháng này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Sáng 17/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Sáng 17/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ