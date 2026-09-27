Mỹ hạ chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, đảo ngược quy định về xe điện thời ông Biden

Chính sách mới đảo ngược quy định thúc đẩy xe điện thời Biden

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng các tiêu chuẩn mới sẽ giảm chi phí sản xuất ô tô tại Mỹ, giúp hạ giá xe và tiết kiệm hàng nghìn USD cho mỗi gia đình.

Theo tổng thống Donald Trump, việc nới lỏng quy định sẽ tạo điều kiện để các hãng như General Motors, Ford và Stellantis mở rộng sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố đầy đủ mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể và thời điểm các tiêu chuẩn mới bắt đầu được áp dụng.

Các tiêu chuẩn của CAFE (Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình doanh nghiệp) được Mỹ thiết lập từ năm 1975 và điều chỉnh định kỳ. Quy định yêu cầu mỗi hãng bảo đảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với toàn bộ đội xe con và xe tải nhẹ do doanh nghiệp sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo tiêu chuẩn được ban hành dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, các hãng ô tô phải từng bước nâng hiệu suất nhiên liệu của xe con và xe tải nhẹ lên khoảng 50mpg (50 dặm mỗi gallon) vào năm 2031. Các quy định nghiêm ngặt hơn được thiết kế nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu thụ xe điện tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng tiêu chuẩn trước đây tạo ra một yêu cầu xe điện trên thực tế, hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và làm tăng giá xe. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy trước đó cho biết tiêu chuẩn mới sẽ thấp hơn đáng kể và được xây dựng dựa trên khả năng của các phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel và xe lai, hay hybrid, không cắm sạc.

Việc nới lỏng tiêu chuẩn có thể giúp các hãng tăng sản xuất xe bán tải và xe thể thao đa dụng, những dòng xe mang lại lợi nhuận cao nhưng tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Đồng thời, sức ép buộc các nhà sản xuất tăng tỷ trọng xe điện trong danh mục sản phẩm cũng sẽ giảm xuống.

Một số hãng, trong đó có General Motors, tuyên bố vẫn tiếp tục phát triển và sản xuất xe điện bất chấp thay đổi chính sách. Trong khi đó, các tổ chức môi trường cảnh báo tiêu chuẩn thấp hơn có thể làm tăng mức tiêu thụ xăng và lượng khí thải từ giao thông.