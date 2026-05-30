Vòng đàm phán quân sự đầu tiên giữa Lebanon và Israel diễn ra tại Mỹ

Thứ Bảy, 05:44, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng đàm phán quân sự đầu tiên giữa Lebanon và Israel đã diễn ra hôm qua (29/5) tại Mỹ, trong khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công và mở rộng các khu vực chiếm đóng tại Lebanon.

Cuộc đối thoại giữa các phái đoàn quân sự từ Lebanon và Israel, là một phần trong chuỗi đàm phán trực tiếp giữa hai nước do Mỹ tổ chức, được khởi xướng từ giữa tháng 4/2026, với các phái viên hai nước lần đầu có cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất, cả hai bên đã nâng cao vai trò đại diện chính trị và nhất trí thiết lập 1 kênh liên lạc quân sự do Mỹ làm trung gian. Vòng đàm phán thứ tư giữa Lebanon và Israel dự kiến diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6 tới.

vong dam phan quan su dau tien giua lebanon va israel dien ra tai my hinh anh 1
Các nhà ngoại giao cấp cao Lebanon và Israel gặp nhau tại Washington trong cuộc đàm phán ngừng bắn hồi tháng 4/2026 - Ảnh: Reuters

Trước cuộc đàm phán, nguồn tin quân sự Lebanon cho biết, phái đoàn nước này sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, nêu về kế hoạch của quân đội Lebanon để thiết lập độc quyền vũ khí nhà nước và mở rộng quyền lực nhà nước trên toàn quốc.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra dọc biên giới Lebanon - Israel, với việc Israel tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là tại miền Nam Lebanon và mở rộng các khu vực chiếm đóng tại lãnh thổ Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/5 tuyên bố, quân đội nước này đã vượt qua sông Litani ở miền Nam Lebanon và đang hoạt động tại Thủ đô Beirut, cũng như thung lũng Bekaa ở phía Đông, nhằm tiêu diệt Hezbollah.

Cũng trong hôm 29/5, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Joseph Aoun nhấn mạnh tầm quan trọng của 1 thỏa thuận ngừng bắn với Israel, để mở đường cho “bất kỳ bước đi nào khác”.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: chiến sự gaza đàm phán israel lebanon vòng đàm phán thứ tư
Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự
VOV.VN - Israel ngày 27/5 tuyên bố, hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại các vị trí chiến lược.

Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 27/5 cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Hơn 30 người thiệt mạng vì không kích tại Lebanon trong ngày 26/5

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel trong ngày 26/5 đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đây là mức thương vong trong ngày cao nhất ghi nhận được kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực vào tháng 4/2026.

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Israel tấn công một doanh trại quân đội Lebanon

VOV.VN - Ngày 23/5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Lebanon.

