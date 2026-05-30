Vòng đàm phán quân sự đầu tiên giữa Lebanon và Israel diễn ra tại Mỹ

Cuộc đối thoại giữa các phái đoàn quân sự từ Lebanon và Israel, là một phần trong chuỗi đàm phán trực tiếp giữa hai nước do Mỹ tổ chức, được khởi xướng từ giữa tháng 4/2026, với các phái viên hai nước lần đầu có cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất, cả hai bên đã nâng cao vai trò đại diện chính trị và nhất trí thiết lập 1 kênh liên lạc quân sự do Mỹ làm trung gian. Vòng đàm phán thứ tư giữa Lebanon và Israel dự kiến diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6 tới.

Các nhà ngoại giao cấp cao Lebanon và Israel gặp nhau tại Washington trong cuộc đàm phán ngừng bắn hồi tháng 4/2026 - Ảnh: Reuters

Trước cuộc đàm phán, nguồn tin quân sự Lebanon cho biết, phái đoàn nước này sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, nêu về kế hoạch của quân đội Lebanon để thiết lập độc quyền vũ khí nhà nước và mở rộng quyền lực nhà nước trên toàn quốc.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra dọc biên giới Lebanon - Israel, với việc Israel tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là tại miền Nam Lebanon và mở rộng các khu vực chiếm đóng tại lãnh thổ Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/5 tuyên bố, quân đội nước này đã vượt qua sông Litani ở miền Nam Lebanon và đang hoạt động tại Thủ đô Beirut, cũng như thung lũng Bekaa ở phía Đông, nhằm tiêu diệt Hezbollah.

Cũng trong hôm 29/5, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Joseph Aoun nhấn mạnh tầm quan trọng của 1 thỏa thuận ngừng bắn với Israel, để mở đường cho “bất kỳ bước đi nào khác”.