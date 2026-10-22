Yemen: Hơn 1.500 người thiệt mạng, gần 260.000 người phải sơ tán

Theo các cơ quan của Liên Hợp Quốc, kể từ khi leo thang quân sự bùng phát trở lại ở Yemen, đã khiến hàng nghìn người thương vong, hàng trăm nghìn người phải di tản, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ít nhất 1.574 người đã thiệt mạng và 6.939 người khác bị thương tại Yemen, thống kê tính từ đầu tháng 8/2026 đến ngày 19/10.

Người dân ra khỏi thành phố Taiz, phía tây nam Yemen (Ảnh: REUTERS/Anees Mahyoub)

Còn theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), việc leo thang quân sự trở lại đã buộc gần 260.000 người phải rời bỏ nhà cửa trên khắp Yemen, kể từ đầu tháng 8/2026.

OCHA cho biết, các đối tác nhân đạo đã tiếp cận được hơn 174.000 người di tản, hỗ trợ cho họ tiền mặt, thực phẩm và một số vận dụng thiết yếu.

Tại tỉnh Taiz, nơi giao tranh ác liệt diễn ra giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi, tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương tỉnh Taiz cảnh báo, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại các bệnh viện đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng, do tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men và vật tư y tế.