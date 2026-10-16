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Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu mới nhất: Cầu thủ gốc Việt giúp Leverkusen bay cao

Thứ Sáu, 06:30, 16/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 mới nhất, cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza giúp Leverkusen bay cao.

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Ibrahim Maza ấn định chiến thắng 4-0 cho Leverkusen trước Lech Poznan. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza (có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam) ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Leverkusen trong chuyến làm khách của Lech Poznan. Với kết quả này, Leverkusen vươn lên đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sau loạt trận vòng 2 diễn ra đêm 15/10 rạng sáng 16/10.

Hiện tại, Leverkusen đang có cùng 6 điểm và hiệu số +6 như Juventus, nhưng đội bóng Serie A dẫn đầu bảng do ghi nhiều bàn thắng hơn (7 so với 6). Bên cạnh đó, Cúp C2 châu Âu còn 8 đội bóng khác cùng có thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận và hơn kém nhau chỉ số phụ là Benfica, Besiktas, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Sunderland, Olympiacos.

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Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sau vòng 2. (Ảnh: Juventus FC)
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Kết quả loạt trận vòng 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027. (Ảnh: UEFA)

AC Milan có chiến thắng đầu tiên ở Cúp C2 châu Âu mùa này khi đè bẹp Salzburg 4-0 và xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Benfica ở ngày ra quân. Qua đó, AC Milan vươn lên đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Ở phía cuối bảng, Lech Poznan có khởi đầu đáng quên tại Cúp C2 mùa này khi đang "đội sổ" sau 2 trận thua với cùng tỷ số 0-4. Celje đứng áp chót sau 2 trận toàn thua, thủng lưới 5 lần và chưa ghi được bàn thắng nào.

Theo thể thức thi đấu Cúp C2 châu Âu 2026/2027, 36 đội bóng tham dự sẽ chơi 8 lượt trận ở vòng bảng. Top 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off knock-out (hai lượt đi - về) để tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng từ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Hoàng Long/VOV.VN
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