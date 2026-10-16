Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu mới nhất: Cầu thủ gốc Việt giúp Leverkusen bay cao
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 mới nhất, cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza giúp Leverkusen bay cao.
Cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza (có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam) ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Leverkusen trong chuyến làm khách của Lech Poznan. Với kết quả này, Leverkusen vươn lên đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sau loạt trận vòng 2 diễn ra đêm 15/10 rạng sáng 16/10.
Hiện tại, Leverkusen đang có cùng 6 điểm và hiệu số +6 như Juventus, nhưng đội bóng Serie A dẫn đầu bảng do ghi nhiều bàn thắng hơn (7 so với 6). Bên cạnh đó, Cúp C2 châu Âu còn 8 đội bóng khác cùng có thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận và hơn kém nhau chỉ số phụ là Benfica, Besiktas, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Sunderland, Olympiacos.
AC Milan có chiến thắng đầu tiên ở Cúp C2 châu Âu mùa này khi đè bẹp Salzburg 4-0 và xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Benfica ở ngày ra quân. Qua đó, AC Milan vươn lên đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng.
Ở phía cuối bảng, Lech Poznan có khởi đầu đáng quên tại Cúp C2 mùa này khi đang "đội sổ" sau 2 trận thua với cùng tỷ số 0-4. Celje đứng áp chót sau 2 trận toàn thua, thủng lưới 5 lần và chưa ghi được bàn thắng nào.
Theo thể thức thi đấu Cúp C2 châu Âu 2026/2027, 36 đội bóng tham dự sẽ chơi 8 lượt trận ở vòng bảng. Top 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off knock-out (hai lượt đi - về) để tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp hạng từ 25 đến 36 sẽ bị loại.