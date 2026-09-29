Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia lỡ thời cơ tự quyết vé chung kết

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia là tâm điểm chú ý ở lượt trận thứ 2 của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Trong cuộc đọ sức này, chủ nhà Indonesia rơi vào cảnh thiếu người khi Thom Haye lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở phút 37, nhưng Malaysia đã không tận dụng được lợi thế quân số và chỉ có kết quả hòa 0-0.

Sau màn chia điểm trên sân Gelora Bung Karno, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng A khi có cùng 4 điểm nhưng hơn Indonesia hiệu số bàn thắng - bàn thua (+3 so với +2). Tuy nhiên, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ lỡ cơ hội chiếm quyền tự quyết ngôi đầu bảng và tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ở lượt trận cuối.

Nếu như Malaysia giành chiến thắng trước Indonesia, họ sẽ chỉ cần hòa Singapore ở lượt trận cuối vào ngày 1/10 là sẽ chính thức đứng đầu bảng A và tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, kịch bản này không xảy ra và cuộc đua tới ngôi nhất bảng A vẫn rất kịch tính.

Malaysia hòa Indonesia 0-0 dù được chơi hơn người. (Ảnh: Tử Bình)

Cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận thứ 2 ở bảng A. (Ảnh: FIFA)

Ở lượt trận thứ 2, Singapore đã thắng Bangladesh 1-0 và đang đứng thứ 3 tại bảng A. Về lý thuyết, Singapore vẫn còn cơ hội cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng ở lượt trận cuối để góp mặt ở trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba. Trong khi đó, Bangladesh đã hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận toàn thua.

Tại bảng A, Thái Lan đang dẫn đầu bảng với cùng 3 điểm như ĐT Việt Nam nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+4 so với +1). Philippines đang đứng thứ 3 còn Pakistan đang đứng cuối bảng.

Trong lượt trận thứ 2 của bảng B, ĐT Thái Lan sẽ quyết đấu với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 còn Philippines sẽ chạm trán Pakistan lúc 16h cùng ngày.