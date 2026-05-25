Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Căng như dây đàn

Thứ Hai, 06:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất sau vòng 20, Đồng Nai tiến gần ngôi vô địch, Bắc Ninh đẩy CLB Thanh niên TP.HCM xuống hạng.

Tại vòng 20, CLB Bắc Ninh tận dụng triệt để cơ hội đối đầu đội bét bảng Thanh niên TP.HCM, trút cơn mưa bàn thắng để giành chiến thắng hủy diệt 8-0. Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV Paulo Foiani cầm chắc tấm vé đá play-off với đội xếp thứ 13 V-League 1. Thậm chí, đội bóng này vẫn duy trì áp lực lên ngôi đầu, nuôi hy vọng tước đoạt chức vô địch cùng suất thăng hạng trực tiếp từ tay Đồng Nai.

Khúc khải hoàn này đưa Bắc Ninh chạm mốc 42 điểm. Khoảng cách 5 điểm so với Đồng Nai (47 điểm) khi giải đấu chỉ còn hai vòng buộc Bắc Ninh phải chiến đấu với hơn 100% sức lực, đồng thời phả hơi nóng khiến đoàn quân của HLV Việt Thắng không thể chủ quan lơ là. Cuộc đua song mã hứa hẹn tiếp tục cống hiến những kịch bản khó lường nhất cho đến tận vòng đấu cuối cùng.

Về phía Thanh niên TP.HCM, thất bại tại vòng 20 chính thức tước đi tấm vé trụ hạng của họ. Đội bóng này chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng, hứng chịu 15 thất bại, ghi 13 bàn và để thủng lưới tới 56 lần.

Song song với cuộc đua vô địch, màn cạnh tranh vị trí thứ ba chung cuộc cũng khốc liệt không kém. Ở vòng đấu này, ba trong số bốn ứng cử viên đồng loạt sẩy chân: Phú Thọ gục ngã trước Đồng Tháp, Trẻ PVF CAND trắng tay trước Quảng Ninh, còn TP.HCM khuất phục trước đội đầu bảng Đồng Nai.

Cập nhật Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau vòng 20.

Lách qua khe cửa hẹp, Quy Nhơn United tích lũy 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Đại học Văn Hiến. Kết quả này giúp đội bóng đất Võ vươn lên mốc 32 điểm, qua đó trực tiếp đẩy TP.HCM (cùng có 32 điểm nhưng kém chỉ số phụ) xuống để tạm chiếm vị trí thứ ba.

