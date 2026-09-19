Kết quả Ngoại hạng Anh: Brighton đại thắng Arsenal trong ngày trọng đại
VOV.VN - Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Brighton giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Arsenal trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập CLB.
Trong dịp kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, các cầu thủ Brighton ra sân tiếp đón Arsenal với bộ trang phục mang thiết kế đặc biệt còn các CĐV chủ nhà tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân AMEX.
Với nguồn cảm hứng lên cao, Brighton nhập cuộc máu lửa và liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal lúng túng. Sau 31 phút bóng lăn, đội chủ nhà chuyển hóa sức ép thành bàn thắng mở tỷ số với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Arsenal có cơ hội mười mươi để gỡ hòa nhưng Odegaard và Saka đều dứt điểm vô duyên. Brighton lập tức phản đòn và nhân đôi cách biệt nhờ công của Kostoulas.
Sang hiệp 2, Andres đánh đầu tung lưới Arsenal trong tình huống phạt góc ở phút 56, ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton.