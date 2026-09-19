Kết quả Ngoại hạng Anh: Brighton đại thắng Arsenal trong ngày trọng đại

Brighton thi đấu thăng hoa trong cuộc tiếp đón Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Trong dịp kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, các cầu thủ Brighton ra sân tiếp đón Arsenal với bộ trang phục mang thiết kế đặc biệt còn các CĐV chủ nhà tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân AMEX.

Với nguồn cảm hứng lên cao, Brighton nhập cuộc máu lửa và liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal lúng túng. Sau 31 phút bóng lăn, đội chủ nhà chuyển hóa sức ép thành bàn thắng mở tỷ số với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Arsenal có cơ hội mười mươi để gỡ hòa nhưng Odegaard và Saka đều dứt điểm vô duyên. Brighton lập tức phản đòn và nhân đôi cách biệt nhờ công của Kostoulas.

Sang hiệp 2, Andres đánh đầu tung lưới Arsenal trong tình huống phạt góc ở phút 56, ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton.

22:56 HẾT GIỜ!!! Brighton giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Arsenal. 22:55 90'+5: RICE THOÁT THẺ ĐỎ!!! Rice nổi nóng và có pha chơi xấu Yalcouye nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Tình huống Rice chơi xấu Yalcouye. (Ảnh: Reuters) 22:50 89': Brighton bình tĩnh bảo vệ thành quả!!! Đội chủ nhà duy trì cự ly đội hình kín kẽ và khiến Arsenal bế tắc. 22:43 83': CĐV Arsenal ra về sớm!!! Rất đông CĐV đội khách ngậm ngùi rời sân AMEX khi chứng kiến thầy trò HLV Mikel Arteta "vỡ trận" trước Brighton. 22:37 79': BỎ LỠ VÔ DUYÊN!!! Arsenal có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận khi Havertz thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức lại dứt điểm quá hiền và không thắng được Verbruggen. Havertz bỏ lỡ cơ hội mười mươi. (Ảnh: Reuters) 22:34 74': Phòng ngự xuất sắc!!! Struijk chắn bóng kịp thời và ngăn chặn nỗ lực dứt điểm góc hẹp của Saka. 22:31 71': Cơ hội của Arsenal!!! Calafiori đánh đầu chệch mục tiêu trong tình huống phạt góc. 22:26 66': Dứt điểm!!! Struijk đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống phạt góc của Brighton. Struijk đánh đầu chệch mục tiêu. (Ảnh: Reuters) 22:26 64': Arsenal rối loạn!!! Các cầu thủ Arsenal lúng túng trong việc triển khai bóng. Gomez đoạt bóng rồi đột phá thẳng vào vòng cấm trước khi kiếm về quả phạt góc. 22:18 58': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BRIGHTON!!! Kostoulas ngã trong vòng cấm ở pha bóng hỗn loạn nhưng trọng tài xác định Konsa không phạm lỗi. 22:15 56': VÀO!!! Brighton 3-0 Arsenal Andres bật cao đánh đầu tung lưới Arsenal trong tình huống phạt góc. Andres ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters) Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal. (Ảnh: Reuters) 22:08 49' Không được!!! Các cầu thủ Arsenal tỏ ra rất tập trung và quyết tâm khi được hưởng quả phạt góc. Tuy nhiên, Brighton đã hóa giải tình huống cố định này. 22:03 Hiệp 2 bắt đầu!!! Arsenal giao bóng 21:48 Hiệp 1 kết thúc!!! Brighton bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Arsenal 2-0. 21:47 45': VÀO!!! Brighton 2-0 Arsenal Brighton phản công nhanh ngay sau khi thoát bàn thua và tìm thấy bàn nhân đôi cách biệt. Kostoulas tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Raya. Kostoulas nhân đôi cách biệt cho Brighton. (Ảnh: Reuters) Arsenal có hiệp đấu đáng quên. (Ảnh: Reuters) 21:46 44': ARSENAL SUÝT GỠ HÒA!!! Arsenal tạo ra cơ hội mười mươi từ đợt phản công nhưng pha dứt điểm của Odegaard đập chân hậu vệ còn Saka sút bồi không thắng được thủ môn. 21:41 40': KHÔNG VÀO!!! Cú sút cận thành của Ayari đưa bóng đi chệch cột dọc Arsenal trong gang tấc. 21:36 35': Brighton tiếp tục tấn công!!! Kostoulas tung cú sút vọt xà ngang ngay khi khoảng trống xuất hiện ở trung lộ. 21:32 31': VÀO!!! Brighton 1-0 Arsenal Cú sút từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Brighton chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn mở tỷ số trước Arsenal. Pascal Gross tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters) Brighton mở tỷ số trước Arsenal. (Ảnh: Reuters) 21:32 31': VÀO!!! Brighton 1-0 Arsenal Cú sút từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Brighton chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn mở tỷ số trước Arsenal. 21:27 25': Nỗ lực bất thành!!! Tzolis quyết tâm bứt tốc, hướng thẳng về khung thành Brighton. Tuy nhiên, cầu thủ tấn công của Arsenal không thể thoát khỏi sự truy cản từ cặp trung vệ đối phương. 21:23 20': Sức ép nghẹt thở!!! Các cầu thủ Brighton liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal lúng túng và không thể triển khai lối chơi. 21:16 15': Sai lầm!!! Thủ môn Raya chuyền hỏng bất cẩn và suýt nữa biếu không cơ hội cho Brighton nhưng Rice kịp lùi về giải nguy cho Arsenal. 21:16 Các CĐV Brighton tạo ra không khí cuồng nhiệt trên khán đài. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Brighton nhập cuộc hưng phấn. (Ảnh: Reuters) 21:08 7': KHÔNG VÀO!!! Brighton nhập cuộc hưng phấn, tấn công ào ạt trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Kostoulas tả xung hữu đột trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Raya vất vả cản phá. 21:03 3': Cơ hội đầu tiên!!! Kadioglu tung cú sút vọt xà ngang sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ Arsenal. 21:00 Trận đấu bắt đầu!!! Brighton giao bóng 20:01 Đội hình xuất phát: Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Andres, De Cuyper, Kostoulas. Dự bị: Steele, Hadjam, Rutter, David, Osman, Costinha, Svoboda, O’Riley, Yalcouye. Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz. Dự bị: Kepa, Hincapie, Eze, Gyokeres, Madueke, Merino, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman. Các cầu thủ Arsenal tới sân. (Ảnh: Reuters) Sân vận động AMEX trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Arsenal ra sân khởi động. (Ảnh: Reuters) 10:47

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