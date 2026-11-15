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FIFA tiết lộ danh sách U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026

Chủ Nhật, 11:17, 15/11/2026
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VOV.VN - FIFA đã công bố danh sách đăng ký của U17 Việt Nam cũng như các đội tham dự VCK U17 World Cup 2026.


Sau quá trình tập huấn, U17 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị sau trận hoà 1-1 với U17 Panama để sẵn sàng bước vào U17 World Cup 2026. Từ 28 cầu thủ được gọi lên, U17 Việt Nam rút gọn danh sách còn 25 cái tên sang tập huấn tại UAE, sau đó là chốt danh sách chính thức tham dự U17 World Cup 2026 với 21 cái tên.

FIFA mới đây đã đăng tải danh sách đăng ký sơ bộ của 48 đội tham dự U17 World Cup 2026. Trong đó, danh sách đăng ký của U17 Việt Nam cũng được chia sẻ với 21 cái tên, bao gồm cả Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ được FIFA nhắc đến trong bài giới thiệu các đội bóng ở bảng G.

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Danh sách U17 Việt Nam do FIFA công bố.

Tại giải đấu lần này, thách thức của U17 Việt Nam đến từ việc thể hình có phần thua thiệt so với các đối thủ cùng bảng đấu. Ngoài hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (1m87) và Lý Xuân Hoà (1m85), chỉ có ba cầu thủ khác có chiều cao 1m80 trở lên là hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường (1m82), Quán Thành Công (1m80) và tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân (1m80).

HLV Cristiano Roland cũng nhìn nhận ra điều này để lên phương án chiến thuật phù hợp với U17 Việt Nam. Dù không có thể hình ấn tượng nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam được đánh giá cao về kỹ thuật, tốc độ và khả năng di chuyển.

Trước khi lên đường tham dự U17 World Cup 2026, HLV Roland từng chia sẻ: “Thể hình và thể trạng thực sự là một bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh”.

“Bên cạnh đó, toàn đội cần thực hiện tốt các yêu cầu di chuyển và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành được bóng, các cầu thủ phải biết cách phát huy tối đa lợi thế về tốc độ. Đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng lối chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ (20h00 ngày 20/11), U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) và U17 Mali (20h00 ngày 26/11).

PV/VOV.VN
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