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Chuyển nhượng V-League: Bắc Ninh FC chiêu mộ cựu tiền đạo Nam Định

Thứ Bảy, 09:42, 01/08/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, tiền đạo Brenner Marlos gia nhập Bắc Ninh FC sau khi chia tay Nam Định.

Bắc Ninh FC chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Brenner Marlos. Đây là ngoại binh vừa chia tay Nam Định sau khi kết thúc mùa giải V-League 2025/2026.

Brenner sinh năm 1994 và trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Juventude. Chân sút này từng thi đấu tại quê nhà Brazil trước khi chinh chiến tại giải VĐQG Peru, J-League 2 của Nhật Bản rồi Thai League. Tiền đạo cao 1m84 tới Việt Nam hồi đầu năm 2025 khi cập bến Nam Định và sẽ tiếp tục chơi bóng ở V-League khi gia nhập Bắc Ninh.

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Bắc Ninh FC thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Brenner. (Ảnh: CLB)

"Hành trình thi đấu đa dạng tại nhiều nền bóng đá giúp Brenner tích lũy kinh nghiệm và có sự am hiểu về môi trường bóng đá châu Á. Đặc biệt, anh đã có thời gian thi đấu tại Việt Nam trong màu áo Nam Định ở mùa giải trước, qua đó có thêm những trải nghiệm thực tế về giải đấu và bóng đá Việt Nam.

Brenner được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những phương án trên hàng công, cùng tốc độ, khả năng di chuyển và bản năng săn bàn để góp phần gia tăng sức mạnh tấn công của CLB Bắc Ninh trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam" - Bắc Ninh FC thông báo trên trạng mạng xã hội chính thức.

Bắc Ninh FC là tân binh tại V-League 2026/2017 khi giành quyền thăng hạng sau chiến thắng trước PVF-CAND ở trận play-off. Thời gian qua, Bắc Ninh FC tập trung tăng cường ngoại binh khi đã chiêu mộ tiền vệ Vitor Hugo Rosa Nascimento và trung vệ Rafael Santos de Sousa.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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