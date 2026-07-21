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Chuyển nhượng V-League: CLB CAHN liên tiếp thông báo tin vui

Thứ Ba, 11:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, CLB CAHN liên tiếp thông báo tin vui tới người hâm mộ khi ký hợp đồng tới năm 2029 với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và đón thêm tân binh Phan Ngọc Tín.

CLB CAHN thông báo chính thức ký hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tới năm 2029. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch V-League cũng chiêu mộ thành công hậu vệ Phan Ngọc Tín.

“Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ với đơn vị chủ quản cũ, Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029. Đây là bước đi quan trọng nằm trong chiến lược đầu tư, phát triển và xây dựng lực lượng bền vững của câu lạc bộ cho tương lai” – CLB CAHN đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức.

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CLB CAHN liên tiếp thông báo gia hạn hợp đồng với Nguyễn Đình Bắc và chiêu mộ thành công Phan Ngọc Tín. (Ảnh: CLB)

Với tân binh Phan Ngọc Tín, CLB CAHN cho biết: “Sinh năm 2004, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là một trong những hậu vệ biên trẻ tiềm năng ở thời điểm hiện tại. Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng và góp mặt trong Đội hình tiêu biểu giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, Phan Ngọc Tín được kỳ vọng sẽ gia tăng sự cơ động, và chiều sâu cho hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô”.

Đây tiếp tục là những bước đi mạnh mẽ của CLB CAHN trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2026/2027. Sắp tới, đội bóng Thủ đô sẽ tham dự 5 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Trong thời gia qua, CLB CAHN đã gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip tới năm 2029 và chiêu mộ tiền đạo Đinh Thanh Bình, thủ môn Y Êli Niê cùng tiền vệ David Henen. Ngoài ra, CLB CAHN đã bổ sung trợ lý Paulo Mourinho vào thành phần ban huấn luyện.

Hoàng Long/VOV.VN
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