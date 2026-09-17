Ngoại binh của CLB Nam Định nhận án phạt nặng vì giẫm vào bụng đối thủ

Ngoại binh của CLB Nam Định Ezequiel Santos Da Silva đã phải nhận án phạt nặng từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau tình huống phạm lỗi bạo lực ở vòng 2 V-League 2026/27. Tiền vệ người Brazil bị treo giò 3 trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi giẫm vào bụng đối thủ.

Ezequiel Santos của CLB Nam Định bị treo giò 3 trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi giẫm vào bụng đối thủ. (Ảnh: VPF)

Sự việc xảy ra ở phút 51 trong trận Nam Định thua Đà Nẵng 0-3 trên sân khách. Sau pha va chạm với Võ Hữu Việt Hoàng, Ezequiel tiếp tục có hành động giẫm lên vùng bụng khi Việt Hoàng đã nằm sân.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng đã tham khảo VAR trước khi rút thẻ đỏ trực tiếp với ngoại binh của Nam Định. Tuy nhiên, Ban tổ chức giải sau đó vẫn đề nghị tăng nặng hình phạt do tính chất nguy hiểm của pha bóng.

Theo đánh giá từ hồ sơ chuyên môn, hành vi của Ezequiel mang yếu tố bạo lực và có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, án phạt bổ sung được đưa ra nhằm đảm bảo tính răn đe và giữ kỷ luật cho giải đấu.

Ở vòng mở màn, Ezequiel lập cú đúp giúp CLB Nam Định thắng HAGL 4-0 và nhanh chóng chứng minh giá trị chuyên môn. Việc vắng Ezequiel trong 3 trận tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh hàng công của đội bóng thành Nam.

Bên cạnh việc thiếu vắng Ezquiel, CLB Nam Định cũng không có sự phục vụ của Trần Văn Kiên ở trận gặp Ninh Bình tại vòng 3 V-League. Trần Văn Kiên cũng bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1 trận gặp Đà Nẵng.

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