Cuộc đua vô địch vòng 23 V-League: Còn nước còn tát

Thứ Sáu, 14:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc đua vô địch vòng 23 V-League mang tính chất quyết định khi CAHN hoàn toàn có thể vô địch sớm ba vòng đấu.

Vòng 23 V League nhiều khả năng sẽ chứng kiến CAHN vô địch sớm ba vòng đấu nếu giành chiến thắng trước Thanh Hoá. Hiện tại, CAHN đang hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel với khoảng cách 11 điểm nên nếu giành chiến thắng, Quang Hải cùng các đồng đội chắc chắn sẽ vô địch V-League mùa này.

Cơ hội để CAHN giành trọn 3 điểm là rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà cũng như đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, Thanh Hoá không có được thành tích tốt khi thi đấu trên sân khách tại V-League mùa này.

cuoc dua vo dich vong 23 v-league con nuoc con tat hinh anh 1
CAHN có cơ hội rất lớn để vô địch V-League sau vòng 23 (Ảnh: Như Đạt)

Trong 11 trận làm khách, Thanh Hoá chỉ có duy nhất một chiến thắng trên sân của SLNA, còn lại là 4 trận hoà cùng 6 thất bại. Điều đó khiến Thanh Hoá rất khó để làm nên bất ngờ trước CAHN khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Dù vậy, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Thể Công Viettel. Nếu CAHN không thắng, Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội đua vô địch nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Nam Định trên sân khách.

Tất nhiên đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi Nam Định được thi đấu trên sân nhà, cũng như có thể trở lại tập trung cho V-League sau khi dừng bước ở cúp C1 Đông Nam Á. Ngay cả khi thắng trận đấu này, cơ hội để Thể Công Viettel vô địch vào cuối mùa vẫn rất mong manh.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn mong chờ Thể Công Viettel có thể làm nên những bất ngờ. Nếu điều đó xảy ra, màn so tài giữa Thể Công Viettel và CAHN vào cuối mùa sẽ rất đáng để chờ đợi.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: CAHN Thể Công Viettel V-League
ĐT Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: Sức mạnh hàng công

VOV.VN - ĐT Pháp được đánh giá là một trong những đội có hàng công mạnh bậc nhất tại VCK World Cup 2026.

U17 Việt Nam quyết tâm quật ngã Australia để vào bán kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - Chiều 14/5 (giờ địa phương), đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập phục hồi tại Jeddah, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026 rực lửa chạm trán U17 Australia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/5: Quyết đấu vì tấm vé dự cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/5 nhận được sự quan tâm khi hai đội bóng đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau chạm trán nhau.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 15/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 15/5, những trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết sẽ diễn ra.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup, VFF đặc biệt tri ân người hâm mộ

VOV.VN - Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE.

