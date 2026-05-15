Cuộc đua vô địch vòng 23 V-League: Còn nước còn tát

Vòng 23 V League nhiều khả năng sẽ chứng kiến CAHN vô địch sớm ba vòng đấu nếu giành chiến thắng trước Thanh Hoá. Hiện tại, CAHN đang hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel với khoảng cách 11 điểm nên nếu giành chiến thắng, Quang Hải cùng các đồng đội chắc chắn sẽ vô địch V-League mùa này.

Cơ hội để CAHN giành trọn 3 điểm là rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà cũng như đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, Thanh Hoá không có được thành tích tốt khi thi đấu trên sân khách tại V-League mùa này.

CAHN có cơ hội rất lớn để vô địch V-League sau vòng 23 (Ảnh: Như Đạt)

Trong 11 trận làm khách, Thanh Hoá chỉ có duy nhất một chiến thắng trên sân của SLNA, còn lại là 4 trận hoà cùng 6 thất bại. Điều đó khiến Thanh Hoá rất khó để làm nên bất ngờ trước CAHN khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Dù vậy, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Thể Công Viettel. Nếu CAHN không thắng, Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội đua vô địch nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Nam Định trên sân khách.

Tất nhiên đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi Nam Định được thi đấu trên sân nhà, cũng như có thể trở lại tập trung cho V-League sau khi dừng bước ở cúp C1 Đông Nam Á. Ngay cả khi thắng trận đấu này, cơ hội để Thể Công Viettel vô địch vào cuối mùa vẫn rất mong manh.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn mong chờ Thể Công Viettel có thể làm nên những bất ngờ. Nếu điều đó xảy ra, màn so tài giữa Thể Công Viettel và CAHN vào cuối mùa sẽ rất đáng để chờ đợi.

