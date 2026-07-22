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Cựu cầu thủ Thanh Hóa đầu quân cho CLB Nam Định

Thứ Tư, 16:45, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Công Sơn nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải mới.

Trên trang facebook chính thức của đội bóng, CLB Nam Định thông báo: “Chào mừng Nguyễn Công Sơn gia nhập đại gia đình Nam Định”.

Nguyễn Công Sơn sinh ngày 27/8/2004, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Trước khi gia nhập Nam Định, cầu thủ này từng khoác áo Thanh Hóa và Đồng Tháp. Tiền vệ sinh năm 2004 cũng nhiều lần được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam.

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Nam Định ký hợp đồng với Nguyễn Công Sơn.

Đánh giá về tân binh, Nam Định cho biết: “Với tinh thần nhiệt huyết, khát khao cống hiến cùng sức trẻ, Nguyễn Công Sơn được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới, góp phần tăng thêm chiều sâu đội hình. Đồng thời, anh cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố trẻ giàu tiềm năng, đồng hành cùng Nam Định trên hành trình xây dựng lực lượng và hướng tới những thành công bền vững trong tương lai”.

Nguyễn Công Sơn là một trong những gương mặt trẻ được đánh giá giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Việc gia nhập Nam Định được xem là cơ hội để tiền vệ 21 tuổi phát triển sự nghiệp trong màu áo đội bóng thành Nam.

Trước khi hoàn tất thương vụ Nguyễn Công Sơn, Nam Định đã liên tiếp chiêu mộ nhiều tân binh đáng chú ý như Phạm Tuấn Hải, Félix Eboa Eboa, Việt kiều Mỹ Reece Minh Kai, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

Trí Minh/VOV.VN
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