English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đài Bắc Trung Hoa mang chân sút nhập tịch đấu ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 14:54, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Matt Ross điền tên chân sút nhập tịch Jhon Estama Benchy vào danh sách các cầu thủ sang thi đấu với ĐT Việt Nam tại giải giao hữu vào tháng 11/2026.

HLV Matt Ross mang 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa sang chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026. Đáng chú ý trong danh sách này là chân sút đa năng Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti và đã nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Matt Ross không có sự phục vụ của hậu vệ Wang Ruei. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Một sự vắng mặt đáng chú ý khác là tiền vệ Emilio Estevez, 28 tuổi, hiện thi đấu cho CLB Taipo và đã có 19 lần ra sân trong màu áo Đài Bắc Trung Hoa.

Dai bac trung hoa mang chan sut nhap tich dau Dt viet nam hinh anh 1
Jhon Estama Benchy là cầu thủ đáng chú ý trong đội hình Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: VFF)

Dù thiếu một số nhân tố giàu kinh nghiệm, đội hình được lựa chọn vẫn có những gương mặt đáng chú ý. Lão tướng Chen Po Liang đang đứng trước cơ hội chạm mốc 100 trận đấu quốc tế nếu góp mặt trong cả hai trận gặp Việt Nam và Kyrgyzstan. Hiện tiền vệ kỳ cựu này đã có 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh Chen Po Liang, Đài Bắc Trung Hoa còn có ba cầu thủ ở độ tuổi trên 30 gồm Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Đây là nhóm cầu thủ mang đến kinh nghiệm cho đội hình bên cạnh những nhân tố trẻ hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là thể hình của các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1m93. Trên hàng công, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing (1m85) và Huang Wei Chieh (1m83) đều sở hữu chiều cao trên 1m80.

Lực lượng của Đài Bắc Trung Hoa cũng có những cầu thủ mang dòng máu nước ngoài và cầu thủ nhập tịch. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

Trong khi đó, Jhon Estama Benchy sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển quốc gia này vào năm 2024. Sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà HLV Matt Ross lựa chọn.

Theo lịch thi đấu, Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp chủ nhà Việt Nam vào ngày 11/11. Sau đó, đội tuyển này sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 14/11.

Danh sách 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa:

1. Huang Chiu-Lin; 2. Hsu Jason; 3.Tu Shao-Chieh; 4. Wang Yi-You; 5. Tsai Meng-Cheng ; 6. Chen Hao-Wei; 7. Yu Yao-Hsing; 8. Estama Jhon Miky Benchy; 9. Wu Chun-Ching; 10. Jacobs Odo; 11. Kuo Po-Wei; 12. Chang Hsu-Yang ; 13. Huang Wei-Chieh; 14. Huang Chun-Lin     ; 15. Chen Po-Liang; 16. Lai Yi-Chiao; 17. Yang Chao-Jing; 18. Chang Tai-Yuan; 19. Chien Po-Ting; 20. Tsai Shuo-Che; 21. Chang Ssu-Yu; 22. Chen Chin-Yang; 23. Lai Wei; 24. Li Kuan-Yi; 25. Kao Jing-Hang

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN chạm trán đội bóng Nhật Bản
Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN chạm trán đội bóng Nhật Bản

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 nhận được sự quan tâm khi CAHN tiếp tục chạm trán một đội bóng khác đến từ Nhật Bản trên sân nhà.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN chạm trán đội bóng Nhật Bản

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN chạm trán đội bóng Nhật Bản

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 nhận được sự quan tâm khi CAHN tiếp tục chạm trán một đội bóng khác đến từ Nhật Bản trên sân nhà.

Tổng Giám đốc VOV: Futsal HDBank tự tin bước vào chặng đường mới
Tổng Giám đốc VOV: Futsal HDBank tự tin bước vào chặng đường mới

VOV.VN - Các giải Futsal HDBank năm 2026 ghi dấu cú đúp vô địch của Thái Sơn Bắc và đạt 27,4 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đề nghị sớm chuẩn bị mùa giải 2027 và xây dựng cơ chế phối hợp dài hạn.

Tổng Giám đốc VOV: Futsal HDBank tự tin bước vào chặng đường mới

Tổng Giám đốc VOV: Futsal HDBank tự tin bước vào chặng đường mới

VOV.VN - Các giải Futsal HDBank năm 2026 ghi dấu cú đúp vô địch của Thái Sơn Bắc và đạt 27,4 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đề nghị sớm chuẩn bị mùa giải 2027 và xây dựng cơ chế phối hợp dài hạn.

Nhận định vòng 7 V-League: Sự khác biệt ở VFantasy đến từ cựu sao Atletico Madrid?
Nhận định vòng 7 V-League: Sự khác biệt ở VFantasy đến từ cựu sao Atletico Madrid?

VOV.VN - Nhận định vòng 7 V-League 2026/2027: Sự khác biệt đến từ cựu sao Atletico Madrid? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 58.

Nhận định vòng 7 V-League: Sự khác biệt ở VFantasy đến từ cựu sao Atletico Madrid?

Nhận định vòng 7 V-League: Sự khác biệt ở VFantasy đến từ cựu sao Atletico Madrid?

VOV.VN - Nhận định vòng 7 V-League 2026/2027: Sự khác biệt đến từ cựu sao Atletico Madrid? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 58.

HLV Roland chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026
HLV Roland chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - HLV Cristiano Roland thẳng thắng chỉ ra cả điểm mạnh và hạn chế của U17 Việt Nam nhằm đưa ra chiến thuật hợp lý cho các trận đấu tại U17 World Cup 2026.

HLV Roland chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026

HLV Roland chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - HLV Cristiano Roland thẳng thắng chỉ ra cả điểm mạnh và hạn chế của U17 Việt Nam nhằm đưa ra chiến thuật hợp lý cho các trận đấu tại U17 World Cup 2026.

Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27: Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm
Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27: Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27 đang cho thấy sự nguy hiểm của cặp đôi tiền đạo trong màu áo Hải Phòng.

Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27: Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm

Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27: Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27 đang cho thấy sự nguy hiểm của cặp đôi tiền đạo trong màu áo Hải Phòng.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế