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Đại quân Thể thao Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 2026

Thứ Ba, 22:42, 15/09/2026
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VOV.VN - Đêm 15/9, đại quân của Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Trước giờ cất cánh, Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong không khí trang trọng và ấm áp.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt lực lượng của Đoàn lên đường sang Nhật Bản. Cùng đi trong đợt này có cán bộ đoàn và thành viên của nhiều đội tuyển trọng điểm.

Sau những tháng ngày tập luyện, tập huấn và chuẩn bị chuyên môn, giờ lên đường cũng là thời điểm các vận động viên chính thức bước vào hành trình hiện thực hóa mục tiêu tại ASIAD 2026. Những lời động viên, những cái bắt tay và lời chúc trước giờ khởi hành tiếp thêm tinh thần cho các thành viên Đoàn trước những cuộc tranh tài được dự báo đầy khốc liệt phía trước.

Dai quan the thao viet nam len duong tham du asiad 2026 hinh anh 1
Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026 (Ảnh: Gia Cát)

Phát biểu tại Lễ tiễn Đoàn, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cảm ơn các cơ quan chức năng đã hỗ trợ, phối hợp để Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tới Nhật Bản.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng căn dặn toàn đoàn giữ gìn sức khoẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Mỗi một thành viên đoàn sẽ là sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hoà bình, ổn định tới bạn bè quốc tế. Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng chúc Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội thể thao lớn nhất châu Á.

Dai quan the thao viet nam len duong tham du asiad 2026 hinh anh 2
Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào tối 15/9 (Ảnh: Gia Cát)

Do lịch thi đấu của các môn khác nhau, các đội tuyển Việt Nam được bố trí sang Nhật Bản theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của Ban Tổ chức. Trong đêm 15 và ngày 16/9, cán bộ đoàn cùng thành viên các đội tuyển Karate, Rowing, Wushu, Canoeing lần lượt lên đường.

Theo lịch trình của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam ngày 15/9. Ngày 16/9, lực lượng chính của Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác; 4 thành viên Karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18/9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Bắn súng, Karate và Cầu mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 HCV cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2022. Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20.

Từ Nội Bài trong đêm 15/9, hành trình ASIAD 2026 của đại quân Thể thao Việt Nam chính thức bắt đầu. Phía trước là những đối thủ hàng đầu châu lục và những cuộc cạnh tranh khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để các vận động viên khẳng định bản lĩnh sau một quá trình dài chuẩn bị.

Mang theo Quốc kỳ trên ngực áo, niềm tin của người hâm mộ và khát vọng vượt lên chính mình, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ASIAD 2026 với quyết tâm biến những tháng ngày khổ luyện thành thành tích và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

PV/VOV.VN
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