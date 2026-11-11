Dàn cầu thủ dự World Cup chờ so tài U19 Việt Nam

Giải giao hữu quốc tế U19 Panda Cup 2026 quy tụ 4 đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Tajikistan và chủ nhà U19 Trung Quốc.

U19 Tajikistan có nhiều cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025. (Ảnh: AFC).

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11 ở trận ra quân, trước khi đối đầu Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11. Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11. Do giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days nên các đội tuyển đều tận dụng tối đa cơ hội để triệu tập những gương mặt ưng ý nhất.

Theo thông tin từ LĐBĐ Tajikistan, U19 Tajikistan đã tập hợp được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này với thành viên chủ yếu là các gương mặt đã cùng U20 Tajikistan giành quyền tham dự U20 châu Á 2027.

Bên cạnh đó, có 5 gương mặt từng dự U17 World Cup 2025 cùng U17 Tajikistan như Abdusamad Melikmurodov, Ramazon Bakhtaliev, Ahmadjon Shoev, Zarif Zarifzoda, Muhammad Nazriev.

Ngoài ra, U19 Tajikistan cũng có một số nhân tố đang thi đấu ở giải VĐQG Uzbekistan như Firuz Rahimov (CLB Navbahor) hay Azizbek Murotov (Neftchi).

Với lực lượng được đánh giá cao, thầy trò HLV Rustam Khodzhaeva hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu với U19 Việt Nam tại giải đấu U19 Panda Cup 2026.