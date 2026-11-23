2 tay vợt Tama Shimabukuro và Trương Vinh Hiển của Viet Panthers. (Ảnh: Viet Panthers)

Viet Panthers đã có màn ra mắt thuận lợi tại giải pickleball đồng đội chuyên nghiệp châu Á MLP Asia 2026. Đại diện pickleball Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước The Dots Tokyo và 3-2 trước Malayan Stripes (thắng bằng DreamBreaker) trong chặng đấu trên sân nhà tại TP.HCM.

Hiện tại, Viet Panthers đang dẫn đầu bảng xếp hạng MLP Asia 2026 với cùng 5 điểm như The Dots Tokyo nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Đây là điểm tựa cho Viet Panthers trước khi làm khách của Dragon Warriors tại chặng đấu kế tiếp vào ngày 27/11.

Đứng sau Viet Panthers và The Dots Tokyo trên bảng xếp hạng MLP Asia 2026 lần lượt là Dragon Warriors (3 điểm), Hong Kong Cannons (3 điểm), Malayan Stripes (2 điểm), Manila Helios (0 điểm).

Bảng xếp hạng MLP Asia 2026 sau lượt trận thứ 2. (Ảnh: MLP Asia)

Theo thể thức thi đấu, mỗi trận tại MLP Asia 2026 gồm 1 ván đôi nam, 1 ván đôi nữ và 2 ván đôi nam nữ; nếu đôi bên hòa 2-2 thì sẽ phân thắng bại bằng DreamBreaker - đánh đơn luân phiên tới 21 điểm. Đội thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, còn đội thắng bằng DreamBreaker được 2 điểm trên bảng xếp hạng. Đội thua bởi DreamBreaker được 1 điểm, còn đội thua trong trong thời gian chính thức sẽ nhận 0 điểm.

Bốn đội đứng đầu sau giai đoạn vòng bảng sẽ giành quyền vào giai đoạn knock-out. Dự kiến, vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 11/12 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12, với địa điểm thi đấu ở Malaysia.

Đáng chú ý, trước khi thắng The Dots Tokyo và Malayan Stripes trên sân nhà vào ngày 21/11, Viet Panthers đã không thể ra sân thi đấu ở chuyến làm khách của Hong Kong Cannons vào ngày 14/11 vì sự cố visa.