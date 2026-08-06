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Đối thủ nói gì về điểm yếu trong lối chơi của ĐT Việt Nam?

Thứ Năm, 14:30, 06/08/2026
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VOV.VN - HLV Gyotoku Koji hé lộ chiến thuật của ĐT Campuchia khi được hỏi về điểm yếu trong lối chơi của ĐT Việt Nam.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối tại bảng A ASEAN Cup 2026 xuất hiện ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam chơi hay khi có nhiều khoảng trống nhưng gặp khó khăn trước những đối thủ chơi lùi sâu phòng ngự.

Đáp lại câu hỏi này, HLV Gyotoku Koji của ĐT Campuchia đã hé lộ chiến thuật dự kiến khi chạm trán ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình: “Đầu tiên, chúng tôi cần tập trung vào khâu phòng ngự. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ triển khai được những đợt phản công để tìm kiếm cơ hội”.

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HLV Gyotoku Koji của ĐT Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng khẳng định, ĐT Campuchia luôn ra sân với quyết tâm chiến thắng và chuyến làm khách tại Mỹ Đình cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, HLV Gyotoku Koji thừa nhận thực tế rằng ĐT Việt Nam là đối thủ rất mạnh so với đội nhà.

“Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Dẫu vậy, tôi cũng hiểu rằng mục tiêu này rất khó vì ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh và đang là ĐKVĐ Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiếu vắng một số cầu thủ chất lượng ở giải lần này” - HLV Gyotoku Koji cho hay.

Theo HLV Gyotoku Koji, mục tiêu của ĐT Campuchia sẽ là cố gắng tích luỹ kinh nghiệm khi làm khách tại Mỹ Đình và coi trận gặp ĐT Việt Nam là cơ hội để chuẩn bị hướng tới FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.

Hiện tại, ĐT Campuchia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026 sau khi thua ĐT Singapore 1-2, thua ĐT Indonesia 1-5 và thắng ĐT Timor Leste 3-0. Ở lượt trận cuối bảng A, ĐT Campuchia sẽ gặp ĐT Việt Nam lúc 20h tối 7/8.

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Hoàng Long/VOV.VN
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