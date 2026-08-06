ĐT Việt Nam đáp trả đanh thép trước làn sóng chê bai ASEAN Cup từ Indonesia

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Sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia ngay tại sân Pakansari, làn sóng chê bai ASEAN Cup bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến, đặc biệt từ cộng đồng CĐV Indonesia, đánh giá thấp giải đấu và cho rằng ĐT Indonesia không có lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không được CLB cho phép trở về khoác áo ĐTQG khi sân chơi bóng đá Đông Nam Á không diễn ra vào dịp FIFA Days.

Trước làn sóng chê bai ASEAN Cup trên mạng xã hội, HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long đồng loạt nhấn mạnh niềm vinh dự khi được góp mặt trong các trận đấu ở cấp độ ĐTQG.

HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)

“Tôi nghĩ, mọi người có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng với chúng tôi, mọi giải đấu và mọi trận đấu đều rất quan trọng. Chúng tôi luôn chuẩn bị nghiêm túc, tính toán giải quyết từng trận đấu, cố gắng để có được kết quả tốt nhất, cũng như giúp bóng đá Việt Nam phát triển" - HLV Kim Sang Sik nêu quan điểm trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia.

“Tôi nghĩ mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Còn với tôi, thì mọi trận đấu của ĐTQG đều rất quan trọng. Cá nhân tôi nếu được ra sân cho ĐT Việt Nam, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình” – Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho hay.

ĐT Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng A với 7 điểm và sẽ vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A nếu thắng ĐT Campuchia lúc 20h ngày 7/8. Cùng thời điểm, ĐT Singapore và ĐT Indonesia sẽ quyết đấu để tranh vé đi tiếp.