English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Việt Nam đáp trả đanh thép trước làn sóng chê bai ASEAN Cup từ Indonesia

Thứ Năm, 13:01, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long đáp trả đanh thép trước làn sóng chê bai ASEAN Cup trên mạng xã hội.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia ngay tại sân Pakansari, làn sóng chê bai ASEAN Cup bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến, đặc biệt từ cộng đồng CĐV Indonesia, đánh giá thấp giải đấu và cho rằng ĐT Indonesia không có lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không được CLB cho phép trở về khoác áo ĐTQG khi sân chơi bóng đá Đông Nam Á không diễn ra vào dịp FIFA Days.

Trước làn sóng chê bai ASEAN Cup trên mạng xã hội, HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long đồng loạt nhấn mạnh niềm vinh dự khi được góp mặt trong các trận đấu ở cấp độ ĐTQG.

Dt viet nam dap tra danh thep truoc lan song che bai asean cup tu indonesia hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)

“Tôi nghĩ, mọi người có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng với chúng tôi, mọi giải đấu và mọi trận đấu đều rất quan trọng. Chúng tôi luôn chuẩn bị nghiêm túc, tính toán giải quyết từng trận đấu, cố gắng để có được kết quả tốt nhất, cũng như giúp bóng đá Việt Nam phát triển" - HLV Kim Sang Sik nêu quan điểm trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia.

“Tôi nghĩ mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Còn với tôi, thì mọi trận đấu của ĐTQG đều rất quan trọng. Cá nhân tôi nếu được ra sân cho ĐT Việt Nam, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình” – Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho hay.

ĐT Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng A với 7 điểm và sẽ vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A nếu thắng ĐT Campuchia lúc 20h ngày 7/8. Cùng thời điểm, ĐT Singapore và ĐT Indonesia sẽ quyết đấu để tranh vé đi tiếp.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nắm lợi thế lớn vào bán kết và mở ra khả năng đối đầu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nắm lợi thế lớn vào bán kết và mở ra khả năng đối đầu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn sao nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với Campuchia
ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn sao nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với Campuchia

VOV.VN - ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn cầu thủ nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với ĐT Campuchia thuộc lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8.

ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn sao nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với Campuchia

ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn sao nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với Campuchia

VOV.VN - ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn cầu thủ nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với ĐT Campuchia thuộc lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8.

ĐT Thái Lan có thành tích hơn ĐT Việt Nam, vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup
ĐT Thái Lan có thành tích hơn ĐT Việt Nam, vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup

VOV.VN - Sau 3 lượt trận, ĐT Thái Lan có thành tích 3 trận toàn thắng nhưng vẫn có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng ở ASEAN Cup 2026.

ĐT Thái Lan có thành tích hơn ĐT Việt Nam, vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup

ĐT Thái Lan có thành tích hơn ĐT Việt Nam, vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup

VOV.VN - Sau 3 lượt trận, ĐT Thái Lan có thành tích 3 trận toàn thắng nhưng vẫn có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng ở ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik và vị thế đặc biệt cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026
HLV Kim Sang Sik và vị thế đặc biệt cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đã tiếp tục khẳng định được năng lực ở sân chơi khu vực Đông Nam Á khi giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Indonesia để tiến thêm một bước đến tham vọng bảo vệ danh hiệu ở ASEAN Cup.

HLV Kim Sang Sik và vị thế đặc biệt cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik và vị thế đặc biệt cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đã tiếp tục khẳng định được năng lực ở sân chơi khu vực Đông Nam Á khi giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Indonesia để tiến thêm một bước đến tham vọng bảo vệ danh hiệu ở ASEAN Cup.

ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup
ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup

VOV.VN - ĐT Indonesia báo tin dữ cho người hâm mộ sau trận thua ĐT Việt Nam khi tiền vệ Marselino Ferdinan phải nghỉ thi đấu hết ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup

ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup

VOV.VN - ĐT Indonesia báo tin dữ cho người hâm mộ sau trận thua ĐT Việt Nam khi tiền vệ Marselino Ferdinan phải nghỉ thi đấu hết ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế