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HLV Kim Sang Sik thể hiện khiếu hài hước trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia

Thứ Năm, 12:37, 06/08/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik thể hiện khiếu hài hước trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia khi pha trò đùa về chiếc áo may mắn của bản thân khiến mọi người trong khán phòng bật cười.

Sau khi ĐT Việt Nam hoà thất vọng 0-0 với ĐT Singapore, HLV Kim Sang Sik đã chia sẻ rằng các cầu thủ bị hưng phấn quá mức sau khi thắng ĐT Timor Leste 7-0 nên sinh ra tâm lý nóng vội và dứt điểm vội vàng ở trận này.

Chi tiết này được các phóng viên nhắc lại trong cuộc họp báo trước cuộc tiếp đón ĐT Campuchia ở lượt trận cuối bảng A, khi ĐT Việt Nam đang bay cao sau trận thắng ĐT Indonesia 3-0 và mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Đáp lại câu hỏi này, HLV Kim Sang Sik khiến mọi người trong khán phòng bật cười khi đáp trả hài hước: “Tôi nghĩ trận đấu đó không phải do cầu thủ mà là do tôi mặc áo trắng. Ở trận gặp Indonesia, tôi mặc áo đen thì ĐT Việt Nam đã thắng”.

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(Ảnh: Hoài Thương)

Sau khoảnh khắc vui vẻ, HLV Kim Sang Sik đưa ra phân tích: “Thực ra, ở trận gặp ĐT Singapore, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau đó, chúng tôi đã phân tích kỹ trận đấu với ĐT Singapore và tập luyện rất chăm chỉ. ĐT Việt Nam cũng có những điều chỉnh ở trận gặp Indonesia và những cầu thủ được trao cơ hội đá chính như Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long hay Bùi Hoàng Việt Anh đều đã thể hiện rất tốt”.

HLV Kim Sang Sik cũng khẳng định ĐT Việt Nam sẽ tạo ra màn trình diễn thuyết phục trong cuộc tiếp đón ĐT Campuchia để xua đi trải nghiệm không như ý ở trận hoà ĐT Singapore. Nhà cầm quân người Hàn Quốc kêu gọi người hâm mộ hãy tới sân Mỹ Đình “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam.

Cùng chung quan điểm với HLV Kim Sang Sik, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định: "Chắc chắn mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước ĐT Campuchia. Trận đấu trước trên sân nhà gặp ĐT Singapore, chúng tôi đã không có kết quả như ý nên ngày mai chúng tôi sẽ quyết tâm thể hiện bản thân".

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Hoàng Long/VOV.VN
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