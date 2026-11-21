Sau thất bại 1-4 cách đây ít ngày, ĐT Futsal nữ Việt Nam tiếp tục tái đấu với ĐT Futsal nữ Nga tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam vào chiều 21/11. Vẫn duy trì lối chơi tấn công chủ động, đại diện châu Âu nhanh chóng tạo sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Kim Phượng. Ngay ở phút thứ 4, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số.

Từ một tình huống phối hợp tấn công bài bản, bóng được đưa từ cánh phải vào khu vực cột hai để Durandina Anastasiia dễ dàng dứt điểm thành bàn. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Nga thêm hưng phấn, liên tục đẩy cao đội hình và chiếm ưu thế trên sân. Phút 12, Grishechkina Tatiana nhân đôi cách biệt trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp chỉ một phút sau đó, giúp ĐT Futsal nữ Nga khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-0.

Ảnh: VFF

Sau giờ nghỉ, HLV Thanh Khiết quyết định sử dụng chiến thuật power-play ngay từ đầu hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi các cầu thủ chủ nhà chưa thể tận dụng cơ hội, ĐT Futsal nữ Nga tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 23 nhờ pha lập công của Khlebosolova Valerii.

Bị dẫn trước với cách biệt 4 bàn, ĐT Futsal nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Phút 27, những tình huống pressing đã phát huy hiệu quả khi các cầu thủ áo đỏ đoạt lại bóng ở khu vực gần khung thành đối phương. Từ pha căng ngang bên cánh phải, dưới sức ép của các cầu thủ Việt Nam, Grishechkina Tatiana lúng túng phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Thanh Khiết thi đấu tự tin hơn. Chỉ ba phút sau, Leven Kristina tái lập khoảng cách 4 bàn cho đội khách. Tuy nhiên, ĐT Futsal nữ Việt Nam nhanh chóng đáp trả. Phút 31, Phương Anh có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới ĐT Futsal nữ Nga và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5.

Ảnh: VFF

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực, tạo thêm nhiều cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, ĐT Futsal nữ Việt Nam nhận thất bại 2-5 trước ĐT Futsal nữ Nga.

Dù không thể giành chiến thắng trong cả hai lần đối đầu, ĐT Futsal nữ Việt Nam vẫn thu được những bài học kinh nghiệm quan trọng. Đặc biệt, hai bàn thắng ở trận đấu này cho thấy hiệu quả của lối chơi pressing tầm cao, chủ động tranh chấp để giành lại quyền kiểm soát bóng và nhanh chóng tận dụng khoảng trống trước khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, việc đối đầu với một tập thể có trình độ chuyên môn, tốc độ và khả năng tổ chức chiến thuật vượt trội cũng giúp các cầu thủ nhận diện rõ hơn những hạn chế trong khâu phòng ngự, chuyển trạng thái và triển khai power-play. Đây là những trải nghiệm thực tiễn quý giá để thầy trò HLV Thanh Khiết tiếp tục hoàn thiện lối chơi, nâng cao bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trước những thử thách tại đấu trường quốc tế.