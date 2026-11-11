ĐT Futsal Việt Nam hòa đội bóng tốp đầu thế giới

Sau thất bại 0-8 ở trận lượt đi, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào cuộc tái đấu với quyết tâm thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo được lợi thế. Phút thứ 8, từ tình huống đá biên, Pirogov tung cú sút sệt, đánh bại thủ môn Văn Tú, đưa Nga vượt lên dẫn trước 1-0.

Ảnh: RFU.

Đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 12. Sau khi Đa Hải bị phạm lỗi trước khung thành đối phương, Ala Minh Quang thực hiện cú sút phạt sệt với quỹ đạo hiểm hóc, đưa bóng vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Dù vậy, lợi thế của đội khách không được duy trì lâu. Chỉ vài chục giây sau, cú dứt điểm của Gereikhanov chạm chân Trọng Kiên đổi hướng, đưa bóng đến vị trí của Pavel Parpov. Cầu thủ mang áo số 11 nhanh chóng tận dụng cơ hội, dứt điểm cận thành, giúp Nga tái lập thế dẫn trước 2-1. Đây cũng là tỷ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 22, từ một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Thái Huy có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua các cầu thủ Nga trước khi dứt điểm tinh tế, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Hai phút sau, Nga có cơ hội lần thứ ba vượt lên khi Đoàn Phát phạm lỗi với Aziz Muzhdakov trong vòng cấm. Thủ môn Hồ Văn Ý được đưa vào sân thay Văn Tú để đối mặt với quả phạt 6m. Đội trưởng Ponkratov thực hiện cú sút nhưng đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.

Thoát thua trong tình huống này, đội tuyển Việt Nam càng thi đấu tự tin. Phút 29, từ quả đá biên của Gia Hưng, Thịnh Phát có mặt đúng vị trí, đệm bóng chính xác, đưa đội khách lần đầu tiên vượt lên dẫn trước 3-2.

Bị đặt vào thế phải rượt đuổi tỷ số, đội tuyển Nga gia tăng sức ép nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Việt Nam. HLV Beso Zoidze sau đó quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút cuối trận. Gereikhanov giữ vai trò tổ chức trong pha power-play, thực hiện đường chuyền quyết định để các đồng đội phối hợp, trước khi Aziz Muzhdakov dứt điểm ngay trước vòng cấm, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam khép lại hai trận giao hữu với Nga bằng một thất bại và một trận hòa. Sau các trận đấu này, dàn cầu thủ của ĐT Futsal Việt Nam sẽ trở về CLB để thi đấu đại hội thể thao toàn quốc 2026.