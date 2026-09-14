Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 14/9: Việt Nam và Thái Lan ra trận

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 14/9, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu mở màn của bóng đá nữ. Trong ngày hôm nay, những đại diện của Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines hay Myanmar sẽ tham gia tranh tài.

Trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu hôm nay là cuộc so tài của đội tuyển nữ Philippines với đội tuyển nữ Uzbekistan. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á có cơ hội giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 14/9.

Trong khi đó, ở khung 14h, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Nếu giành chiến thắng, đại diện Đông Nam Á sẽ mở ra cơ hội đi tiếp. Ngược lại, nếu thất bại, đội tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi hai đối thủ còn lại trong bảng đấu là Nhật Bản và Thái Lan.

Trận đấu giữa Nhật Bản vs Thái Lan ở trận ra quân diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 14/9. Đây là trận đấu mà các cô gái Thái Lan được dự đoán khó gây ra bất ngờ trước đội chủ nhà.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.