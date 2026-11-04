ĐT Việt Nam so tài cầu thủ đặc biệt dịp FIFA Days tháng 11/2026

Nhân tố đặc biệt chờ ĐT Việt Nam

ĐT Kyrgyzstan đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ sang Việt Nam đá giao hữu tháng 11/2026. Trong bản danh sách này, đáng chú ý có Odilzhon Abdurakhmanov, tiền vệ đang thi đấu tại chính V-League cho CLB Thanh Hóa.

Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo CLB Thanh Hóa. (Ảnh: VPF).

Odilzhon Abdurakhmanov được biết đến là một trong những nhân tố chủ chốt góp công giúp ĐT Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Việc ĐT Kyrgyzstan sang Việt Nam thi đấu sẽ giúp Abdurakhmanov không cần phải di chuyển về hội quân mà sẽ ở lại luôn tại Việt Nam sau khi kết thúc vòng 7 V-League để chờ các đồng đội sang tập trung.

Ở các vị trí khác của ĐT Kyrgyzstan, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí HLV trưởng được đảm nhiệm bởi Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân người Kyrgyzstan còn khá trẻ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2026, ông từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

Trên hàng công, Joel Kojo là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, đã ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia với khả năng săn bàn đáng nể.

Danh sách đội tuyển Kyrgyzstan thi đấu với ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Thủ môn (3): Artem Priadkin, Erzhan Tokotaev, Kurmanbek Nurlanbekov. Hậu vệ (8): Aizar Akmatov, Arlen Beksulov Nurlanovich, Khristian Brauzman, Said Datsiev Vladimirovich, Tamirlan Kozubaev, Ulanbek Sulaimanov, Valerii Kichin, Valeriy Murzakov Vadimovich. Tiền vệ (11): Alimardon Shukurov, Baibol Ermekov Eldarbekovich, Eldiar Zarypbekov, Erbol Atabaev Kanatbekovich, Ernist Batyrkanov, Gulzhigit Alykulov Zhanybekovich, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk Bern, Manas Karipov, Odilzhon Abdurakhmanov Alisherovich, Sardorbek Nematov Khamdambekovich. Tiền đạo (3): Joel Kojo, Kai Merk, Sirozhiddin Astanakulov.