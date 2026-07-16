Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026

Messi phấn khích sau khi Argentina vào chung kết World Cup 2026

Messi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp Argentina ngược dòng đánh bại Anh với tỉ số 2-1 để ghi tên mình vào chung kết World Cup 2026. Chia sẻ với truyền thông, Messi cho biết: “Đó chỉ là một trận đấu, nhưng chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất đặc biệt. Người hâm mộ Argentina mong muốn chiến thắng này hơn bất kỳ trận đấu nào khác, bởi ý nghĩa của việc đánh bại tuyển Anh để giành quyền vào chung kết World Cup”.

Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Mối duyên nợ giữa Argentina và Anh tại World Cup luôn thu hút sự chú ý. Hai đội từng tạo nên những trận cầu lịch sử với “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona năm 1986 hay chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998. Ngoài yếu tố thể thao, cuộc đối đầu còn gắn với những ký ức lịch sử giữa hai quốc gia.

“Tập thể này không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi tiếp tục chơi bóng với quyết tâm cao nhất, đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà và tin rằng có thể giành chiến thắng ngay trong 90 phút mà không cần đá hiệp phụ” - Messi chia sẻ thêm.

Argentina đối diện án phạt của FIFA

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh, các cầu thủ Argentina đã ăn mừng cuồng nhiệt. Trong lúc ăn mừng, các cầu thủ Argentina còn giương biểu ngữ mang dòng chữ “Las Malvinas son Argentinas” với nghĩa là “Quần đảo Falkland là của Argentina”.

Argentina đối diện án phạt của FIFA (Ảnh: Reuters).

Theo quy định của FIFA, việc thể hiện thông điệp mang yếu tố chính trị tại các giải đấu quốc tế không được khuyến khích. Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét vụ việc. Do đó, Argentina có nguy cơ phải nhận án phạt vì hành vi trên của các cầu thủ.