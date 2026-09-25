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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ, ấn tượng bóng đá nữ

Thứ Sáu, 16:28, 25/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam. 

10:19

Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 25/9 

HCĐ (1): Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (Kayak đôi nữ 500m môn Canoeing). 

16:45

Bóng đá nam: Đội hình xuất phát trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Trận đấu bắt đầu lúc 17h30. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 2
16:28

Bơi: Dương Văn Hoàng Quy về thứ 8 nội dung bơi bướm 200m nam. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 4
16:04

Bơi: Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ 4 nội dung 400m tự do nam. Thời gian phản xạ khi xuất phát hơi chậm khiến Huy Hoàng không có được huy chương dù đã rất nỗ lực ở những mét nước rút. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 6
15:53
15:36

Bóng đá nữ: ĐT Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau hiệp phụ và dừng bước ở tứ kết. Tuy nhiên, đây là kết quả rất đáng khen của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. 

15:29

Cầu lông: Trần Đình Mạnh/ Phạm Thị Khánh dừng bước ở nội dung đôi nam nữ sau trận thua trước cặp VĐV Hàn Quốc. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 8
15:24

Bơi: Phạm Thanh Bảo xếp hạng 9 nội dung 50m ếch nam. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 10
14:56

Bóng đá nữ: ĐT Việt Nam đã kéo được ĐT Trung Quốc vào 2 hiệp phụ với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu. 

14:33

TDDC: Trịnh Hải Khang kết thúc chung kết nội dung nhảy chống nam với vị trí thứ 7 chung cuộc. 

14:15

Bóng ném: ĐT nữ Việt Nam thua Uzbekistan 21-29. 

14:13
14:13

Bóng đá nữ: ĐT Việt Nam vẫn đang giữ được tỷ số 0-0 trước ĐT Trung Quốc khi trận đấu đã đến phút 57. 

13:44

Cử tạ: Quàng Thị Tâm xếp hạng 4 chung cuộc nội dung 57kg nữ với tổng cử 216kg, chỉ kém VĐV đạt HCĐ của Đài Bắc Trung Hoa đúng 1kg.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 11
Ảnh: AP. 

 

13:40
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 12
Trịnh Hải Khang thi đấu chung kết nội dung nhảy chống nam môn TDDC. (Ảnh: Reuters). 
12:33

Bóng đá nữ: Đội hình xuất phát trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc. Trận đấu bắt đầu lúc 13h. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 14
11:50
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 15
Ảnh: Gia Cát. 
11:41
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 16
Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương trên bục nhận HCĐ. (Ảnh: Reuters). 
11:19
11:18

Bắn súng: 3 VĐV Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang xếp hạng 9 chung cuộc nội dung súng trường ba tư thế nam. 

11:07
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 17
Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương nhận thưởng từ Hiệp hội Thể thao CAND và Tập đoàn T&T. (Ảnh: Đoàn TTVN). 
10:42
10:38

Boxing: VĐV Võ Thị Kim Ánh để thua đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa - Huang Hsiao Wen ở tứ kết hạng 54kg nữ. 

10:35

Đấu kiếm: Đội nữ kiếm ba cạnh Việt Nam  đã thất bại 17-45 trước đối thủ là các VĐV Trung Quốc ở tứ kết. 

10:34

Bóng ném: Đội nữ Việt Nạm đang thi đấu trận vòng bảng gặp Uzbekistan. 

10:18

Canoeing: Cặp VĐV Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương giành HCĐ nội dung Kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 19
10:05

Cầu lông: Nguyễn Hải Đăng thắng dễ VĐV của Bahrain ở vòng loại đầu tiên. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 21
09:58

Bơi: Kình ngư Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết nội dung bơi bướm 200m nam, với thời gian 2 phút 01,83 giây. Còn Nguyễn Quang Thuấn chỉ xếp thứ 14 nên không thể giành quyền tranh huy chương nội dung này.

09:55

Canoeing: Các VĐV Huỳnh Cao Minh/Đỗ Minh Thuận về đích cuối ở chung kết kayak đôi nam 500m. Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo về đích thứ 6 nội dung Kayak bốn nữ. 

09:35

Đấu kiếm: Đội nữ kiếm ba cạnh Việt Nam thắng Philippines, giành quyền vào tứ kết gặp các VĐV Trung Quốc. 

09:30
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 22
Nguyễn Huy Hoàng trên đường bơi tại ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters). 
09:28

Bơi: Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc hoàn thành tốt vòng loại 400m tự do nam, giành quyền vào thi chung kết. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 24
09:25

Bơi: Trần Hưng Nguyên xếp hạng 12 vòng loại nội dung 200m ngửa nam. VĐV của Việt Nam sẽ được thi chung kết nếu có 2 VĐV xếp trên gặp vấn đề về thể lực và không thể bước ra hồ bơi vào tối nay. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 26
09:22

Canoeing: 2 VĐV Huỳnh Cao Minh/Đỗ Minh Thuận chuẩn bị thi đấu chung kết nội dung kayak đôi nam 500m. Trước đó, cặp VĐV này đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại và bán kết. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 28
09:14

Bơi: Phạm Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết nội dung 50m ếch nam. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 30
08:45

Bắn súng: Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh chỉ xếp thứ 6 Vòng loại 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ, không thể lọt vào Chung kết.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 32
08:18
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VĐV Hoàng Thanh Giang thi đấu nội dung bảy môn phối hợp môn điền kinh sáng 25/9. (Ảnh: Reuters). 
08:13

Bơi: Nguyễn Thúy Hiền xếp hạng 14 chung cuộc nội dung bơi bướm 50m nữ, không giành quyền vào chung kết. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 35
08:11

Cầu lông: 2 VĐV Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh thắng cặp VĐV của Macau (Trung Quốc) ở vòng loại nội dung đôi nam nữ. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 25 9 viet nam co them hcD, an tuong bong da nu hinh anh 37
08:08

Vào lúc 13h ngày 25/9, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trong trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026. Để có mặt ở trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E với 1 điểm sau 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới 10 lần.

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Ảnh: Reuters. 

Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội bóng này ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn.

Chưa xét đến đẳng cấp của 2 đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam tiến đến ASIAD năm nay với nhiều cầu thủ trẻ cùng một HLV mới. Do đó, đội bóng dù cố gắng ở vòng bảng nhưng vẫn thể hiện nhiều hạn chế về chuyên môn. Những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bóng đá nữ Việt Nam có thể trở lại với những thời điểm đạt đỉnh về phong độ.

Tuy nhiên, mục tiêu của đội đề ra trước giải là vào tứ kết đã hoàn thành. Giờ là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất trước một đối thủ ở trên tầm rất nhiều. Khi đó, những bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể đến dù tỷ lệ không cao.

Về phần ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng này từ lâu đã là một thế lực của châu Á nhưng họ cũng đang đối mặt những vấn đề gần như tương tự với bóng đá nữ Việt Nam, đó là các trụ cột đã lớn tuổi và những cầu thủ trẻ lên thay thế chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Zhang Rui (37 tuổi), Wu Haiyan (33 tuổi) hay đặc biệt là Wang Shuang (31 tuổi) vẫn là những nhân tố không thể thay thế của ĐT nữ Trung Quốc và khi các cầu thủ này không phát huy được năng lực, ĐT nữ Trung Quốc ngay lập tức gặp khó khăn mà trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất.

Tất nhiên, ĐT nữ Trung Quốc vẫn ở trên tầm một ĐT nữ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng đã là thành công lớn.

18:50

Hôm nay, U23 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở các trận vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 17h30. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.

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ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF). 

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.

3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.

Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).

Trong khi đó, lúc 13h sẽ là trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về đội bạn và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ.

18:48

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở rất nhiều môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.

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Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi môn bắn súng cùng Phạm Quang Huy. (Ảnh: Gia Cát). 

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 9 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.

Sau thất bại trong ngày 24/9, Phạm Quang Huy sẽ bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi môn bắn súng. Quang Huy sẽ thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với kỳ vọng có thể chạm tay vào tấm huy chương.

Môn điền kinh với 2 VĐV chạy Hoàng Thị Minh Hạnh và Tạ Ngọc Tưởng cũng được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương với điểm khởi đầu là các nội dung thi đấu vòng loại.

Ngoài ra, Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.

Bên cạnh đó, 2 trận đấu ở môn bóng đá của ĐT bóng đá nữ và U23 Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ dù chưa phải là các trận trực tiếp tranh chấp huy chương.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT nữ Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.

18:47
18:46
 

 

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Trần Tiến/VOV.VN
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