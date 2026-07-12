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VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina

Chủ Nhật, 10:57, 12/07/2026
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VOV.VN - VAR tạo thẻ đỏ hy hữu và khiến tiền đạo Breel Embolo trở thành "tội đồ" trong thất bại 1-3 của Thụy Sĩ trước Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

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VAR can thiệp trong tình huống Embolo ngã vờ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tấm thẻ đỏ hy hữu của tiền đạo Breel Embolo ở phút 72 là bước ngoặt trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina. Tình huống xảy ra chỉ 5 phút sau khi Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1 trước Argentina.

Ban đầu, trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng quả phạt khi Breel Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và trọng tài xác định Breel Embolo đã ngã giả vờ nên rút thẻ vàng thứ 2 với tiền đạo này. Trước đó, Breel Embolo đã nhận 1 thẻ vàng trong hiệp 1.

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Embolo ôm đầu ngỡ ngàng khi phải nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)
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Embolo cố gắng phân bua với trọng tài nhưng buộc phải rời sân. (Ảnh: Reuters)
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Embolo bật khóc nức nở. (Ảnh: Reuters)

Sau khi bị truất quyền thi đấu, Breel Embolo bật khóc nức nở. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Dù rất cố gắng kéo đối thủ vào hiệp phụ, Thụy Sĩ vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại 1-3 khi Julian Alvarez và Lautaro Martinez liên tiếp ghi bàn cho Argentina ở phút 112 và 120+1. Qua đó, Argentina tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp Anh.

Hoàng Long/VOV.VN
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