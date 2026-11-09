FIFA Days tháng 11/2026: Quãng nghỉ cần thiết với CAHN

Với việc VCK Asian Cup 2027 lùi về cuối năm, FIFA Days tháng 11/2026 không còn là bài tổng duyệt cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn nữa. Điều đó giúp HLV Kim Sang Sik yên tâm thử nghiệm lực lượng với những nhân tố mới.

Đình Bắc là cái tên duy nhất của CAHN góp mặt ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 (Ảnh: Như Đạt)

Gần đây nhất, HLV Kim Sang Sik tiếp tục có sự điều chỉnh lực lượng khi 5 cầu thủ Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Lê Phát và Ngọc Bảo (Ninh Bình) không lên tập trung đợt này để có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng tốt nhất. Đồng thời, hai cái tên là Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng) được triệu tập bổ sung.

Đặc biệt, CAHN từng đóng góp nhiều tuyển thủ trong các giải đấu lớn gần đây của ĐT Việt Nam chỉ có Đình Bắc là cái tên duy nhất được gọi trong đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ không sử dụng Đình Bắc nhiều mà trao cơ hội cho những cái tên như Olaha Mạnh Đức (CA TP.HCM), Văn Tùng (Hà Nội FC) hay tài năng trẻ Đăng Dương (Hưng Yên).

Điều đó cho thấy HLV Kim Sang Sik cũng thấy rõ được việc các cầu thủ CAHN đã bị bào mòn thể lực và cần nghỉ ngơi sau quãng thời gian thi đấu liên tục vừa qua. Từ ngày 13/10 đến 7/11, CAHN liên tục phải thi đấu 7 trận trên mọi đấu trường, với mật độ trung bình chỉ hơn 3 ngày lại ra sân thi đấu một trận.

Các cầu thủ CAHN phải thi đấu với mật độ dày thời gian qua (Ảnh: Như Đạt)

CAHN với thử thách từ lịch thi đấu

Việc CAHN không có được kết quả tốt thời gian qua một phần đến từ việc các cầu thủ khó giữ trạng thái thể lực tốt nhất. CAHN thắng 2, hoà 3 và thua 2 dù thầy trò HLV Polking có 5 trận được thi đấu trên sân nhà.

Sau đợt tập trung của ĐT Việt Nam lần này, CAHN lại tiếp tục đối mặt với lịch thi đấu dày. Thầy trò HLV Polking sẽ có trận đầu tiên gặp JDT (Malaysia) trên sân nhà tại cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 19/11. Theo dự kiến, trận cuối cùng của CAHN sẽ diễn ra vào ngày 25/12 khi gặp Bắc Ninh tại V-League.

Như vậy trong vòng 37 ngày, CAHN sẽ phải ra sân 11 trận ở ba đấu trường khác nhau, mật độ chỉ ba ngày một trận chưa kể thời gian di chuyển sang sân khách. Điều này là thử thách ghê gớm về mặt thể lực với Quang Hải cùng các đồng đội.

Sau trận hoà với Kyoto Sanga tại cúp C1 châu Á, HLV Polking trong cuộc họp báo đã gửi lời cảm ơn đến HLV Kim Sang Sik vì không gọi nhiều cầu thủ CAHN lên tuyển đợt này. Việc có gần hai tuần nghỉ ngơi giúp các cầu thủ điều chỉnh lại trạng thái thể lực nhằm đối mặt với thách thức sau quãng FIFA Days tháng 11/2026.

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