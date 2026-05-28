Gần một nửa giải Ngoại hạng Anh giành quyền tham dự Cúp châu Âu 2026/2027

Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Rayo Vallecano ở chung kết Cúp C3 châu Âu. Trận thắng này không chỉ giúp Crystal Palace đăng quang ngôi vô địch mà còn giúp đội bóng nước Anh giành quyền tham dự Cúp C2 châu Âu mùa 2026/2027.

Ảnh: Reuters.

Với việc Crystal Palace có suất dự Cúp C2, bóng đá Anh sẽ có 9 đại diện tại Cúp châu Âu 2026/2027 gồm 5 CLB dự Cúp C1, 3 CLB dự Cúp C2 và 1 CLB dự Cúp C3.

Cụ thể, MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa sẽ đại diện Ngoại hạng Anh đá Cúp C1 mùa tới. Crystal Palace cùng Sunderland và Bournemouth sẽ đá Cúp C2 trong khi suất đá Cúp C3 châu Âu sẽ dành cho Brighton & Hove Albion. Trong số này, chỉ có Brighton phải đá vòng loại Cúp C3 trong khi các đội khác đều được vào thẳng vòng bảng (league stage).

Bóng đá Anh cũng trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất ở Cúp châu Âu mùa tới, vượt qua các giải đấu ở Tây Ban Nha (8 suất), Đức (7 suất) hay Italia (7 suất).

Các Cúp châu Âu mùa 2026/2027 sẽ khởi tranh từ tháng 9/2026. Trước đó sẽ là những trận đấu của giai đoạn vòng loại diễn ra từ đầu tháng 7.