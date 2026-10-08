English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10: CAHN đối diện thách thức

Thứ Năm, 06:00, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10 nhận được sự chú ý với những trận đấu tại lượt đầu tiên vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10 được người hâm mộ quan tâm khi CAHN sẽ đón nhận thử thách đầu tiên tại cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Đây là trận đầu tiên trong quãng thời gian đầy thách thức của CAHN khi phải thi đấu ở ba đấu trường vào tháng 10/2026.

lich thi dau bong da hom nay 8 10 cahn doi dien thach thuc hinh anh 1
CAHN gặp thử thách tại đấu trường cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: CAHN).

Một loạt trụ cột của CAHN như Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc,… sẽ có rất ít thời gian nghỉ sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, nhóm cầu thủ này cũng đã liên tục thi đấu trong hành trình vô địch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 nên khó đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Lion City Sailors.

Các cầu thủ này nhiều khả năng không ra sân trong trận đấu sắp tới để có thêm thời gian nghỉ, bên cạnh đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể ra sân vì chấn thương. Sau trận đấu với Lion City Sailors, CAHN sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn tại cúp C1 châu Á khi gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản trên sân nhà.

Trong quá khứ, CAHN từng vượt qua Lion City Sailors tại vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 với tỉ số 5-0 trên sân nhà. Tuy nhiên với việc phải làm khách cũng như nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất, CAHN sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/10:

8/10 18h30  Lion City Sailors – CAHN

8/10 19h00 Port FC – Persib Bandung

8/10 19h00 Johor Darul Tazim – Svay Rieng

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ASIAD 2026 bất ngờ vướng lùm xùm sau khi kết thúc
ASIAD 2026 bất ngờ vướng lùm xùm sau khi kết thúc

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura bất ngờ đưa ra chỉ trích nhắm vào Đoàn Thể thao Thái Lan sau khi kỳ Á vận hội tại Nhật Bản khép lại.

ASIAD 2026 bất ngờ vướng lùm xùm sau khi kết thúc

ASIAD 2026 bất ngờ vướng lùm xùm sau khi kết thúc

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura bất ngờ đưa ra chỉ trích nhắm vào Đoàn Thể thao Thái Lan sau khi kỳ Á vận hội tại Nhật Bản khép lại.

ĐT Việt Nam tiếp tục mất Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11?
ĐT Việt Nam tiếp tục mất Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11?

VOV.VN - Khả năng tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương và trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11/2026 vẫn đang là dấu hỏi.

ĐT Việt Nam tiếp tục mất Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11?

ĐT Việt Nam tiếp tục mất Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11?

VOV.VN - Khả năng tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương và trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11/2026 vẫn đang là dấu hỏi.

Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan
Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan - Ratchaburi với tỷ số 1-1 ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á.

Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan

Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan - Ratchaburi với tỷ số 1-1 ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á.

Messi và cái duyên đặc biệt với thẻ đỏ trong màu áo ĐT Argentina
Messi và cái duyên đặc biệt với thẻ đỏ trong màu áo ĐT Argentina

VOV.VN - Trong trận đấu ra mắt và trận đấu chia tay ĐT Argentina, Lionel Messi đều nhận thẻ đỏ nhưng theo 2 kịch bản hoàn toàn khác biệt.

Messi và cái duyên đặc biệt với thẻ đỏ trong màu áo ĐT Argentina

Messi và cái duyên đặc biệt với thẻ đỏ trong màu áo ĐT Argentina

VOV.VN - Trong trận đấu ra mắt và trận đấu chia tay ĐT Argentina, Lionel Messi đều nhận thẻ đỏ nhưng theo 2 kịch bản hoàn toàn khác biệt.

Thành tựu để đời của Lionel Messi sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina
Thành tựu để đời của Lionel Messi sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina

VOV.VN - Sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina, Lionel Messi đã ghi 126 bàn thắng sau 208 lần ra sân, giành 1 chức vô địch World Cup, 2 Copa America và 1 Finalissima.

Thành tựu để đời của Lionel Messi sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina

Thành tựu để đời của Lionel Messi sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina

VOV.VN - Sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina, Lionel Messi đã ghi 126 bàn thắng sau 208 lần ra sân, giành 1 chức vô địch World Cup, 2 Copa America và 1 Finalissima.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế