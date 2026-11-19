HLV Mauricio Pochettino chính thức ra mắt MU và lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho trận đại chiến với Liverpool. Theo kênh ESPN, bản hợp đồng giữa nhà cầm quân người Argentina và đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 2 năm rưỡi.

Để có được sự phục vụ của HLV Mauricio Pochettino cùng đội ngũ trợ lý, MU đã phải đền bù 10 triệu Bảng cho LĐBĐ Mỹ. Trước đó, HLV Mauricio Pochettino đã ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Mỹ tới năm 2030.

HLV Mauricio Pochettino chính thức ra mắt MU. (Ảnh: Man Utd)

HLV Mauricio Pochettino cập bến MU trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng. Quỷ đỏ hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh – vị trí sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa - với 8 điểm sau 10 vòng đấu.

Nhà cầm quân người Argentina cũng phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn. Trong trận đấu ra mắt MU, HLV Mauricio Pochettino sẽ phải làm khách trên sân Anfield của Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam).

Sau đó, MU sẽ làm khách của Sporting CP ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 26/11. Trong trận đầu tiên trên sân nhà Old Trafford, HLV Mauricio Pochettino sẽ cùng MU tiếp đón Brentford tại vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 28/11.