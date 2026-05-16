Kết quả bóng đá hôm nay 16/5: Xác định hai đội vào bán kết U17 châu Á

Kết quả bóng đá hôm nay 16/5 được người hâm mộ quan tâm với hai trận tứ kết tại U17 châu Á 2026. Gặp U17 Trung Quốc, U17 Saudi Arabia sớm có bàn mở tỉ số nhờ pha đệm bóng cận thành của Faisal Bayomi.

U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á 2026

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, U17 Trung Quốc có bàn gỡ khi Wan Xiang nhận bóng trong vòng cấm, bình tĩnh qua người rồi dứt điểm thành bàn. Đến phút 59, Zhao Songyuan đệm bóng cận thành sau pha đánh đầu chuyền bóng của đồng đội để giúp U17 Trung Quốc vươn lên dẫn trước.

Phút 90+2, He Sifan đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm rất căng, bóng đập xà ngang rồi bay vào lưới ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc.

Trong trận tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước U17 Tajikistan để vào bán kết. Kitahara (cú đúp), Saito, Satomi là những cầu thủ lập công cho U17 Nhật Bản, cùng với đó là pha phản lưới của Khodziev.

Tại ngoại hạng Anh, Liverpool để thua 2-4 trong trận đấu với Aston Villa ở vòng 37. Rogers ghi bàn mở tỉ số cho Aston Villa nhưng Van Dijk đã ghi bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, Aston Villa sau đó có liên tiếp ba bàn thắng nhờ công của Watkins (cú đúp) và McGinn, trong khi Liverpool chỉ ghi được thêm một bàn vẫn nhờ công của Van Dijk.

