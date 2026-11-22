Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau phối hợp với UBND xã Thới Bình tổ chức Giải đua vỏ máy (vỏ lãi) hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh.

Giải đua nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Tôm Cà Mau lần thứ II.

Mùa giải năm nay quy tụ 107 vận động viên đến từ các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh Cà Mau đăng ký tranh tài.

Tại lễ khai mạc, ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết thông qua giải đấu, địa phương hướng tới mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng sông nước Nam Bộ, quảng bá loại hình thể thao tốc độ gắn liền với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của người dân Đồng bằng sông Cửu Long - vỏ máy composite.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các sở, ngành tham dự sự kiện.

Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn vận động viên và du khách khám phá vẻ đẹp tự nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử của dòng sông Trẹm cũng như thưởng thức các sản vật ẩm thực đặc trưng của vùng đất Thới Bình.

Giải đua vỏ lãi lần này quy tụ 107 tay đua đến từ khắp các tỉnh vùng ĐBSCL

Giải Đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao sôi nổi phục vụ đời sống tinh thần nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch địa phương trong dịp diễn ra Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.